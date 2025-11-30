День матери
30 ноября 2025 в 18:28

«Дела у прокурора»: Лолита ответила на обвинения в мошенничестве на Бали

Лолита заявила о непричастности к аферам с виллами на Бали

Лолита Милявская Лолита Милявская Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Певица Лолита Милявская заявила в Telegram-канале, что не призывала никого покупать виллы на Бали у предпринимателя Сергея Домогацкого. По словам исполнительницы, она действительно рассказывала о бизнесе застройщика, но бесплатно и из добрых побуждений, чтобы «поддержать отечественного производителя».

Мужику, который занимается строительством этих домов, тоже помогла, и по одной простой причине: все, кого я поддерживала, бесплатно что-то отдавали людям, — заявила Лолита.

Певица уточнила, что вместе с бизнесменом она бесплатно разыгрывала дом — в результате одна из российских семей получила жилье в подарок. При этом о виллах на Бали речи не шло, подчеркнула артистка и призвала не впутывать ее в скандал.

Не шейте мне всякие дела. Дела у прокурора, вот и разбирайтесь, — подытожила Лолита.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что пострадавшие от рук мошенников обратились в Генпрокуратуру с иском к телеведущей Ксении Собчак и Лолите Милявской. По информации канала, поводом стало мошенничество с продажей вилл на Бали, Собчак и Лолиту обвинили в рекламировании недобросовестного застройщика.

