Стало известно о ранении мирного жителя от ударов ВСУ в Курской области Хинштейн: в Курской области пострадал мужчина от удара ВСУ по гражданскому авто

В результате удара беспилотника по гражданскому автомобилю на трассе в Курской области пострадал 47-летний мирный житель, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в Telegram-канале. По его словам, мужчина был госпитализирован с минно-взрывной травмой.

Вражеский беспилотник ударил по гражданскому автомобилю на трассе в Беловском районе. Ранен 47-летний мужчина. У него минно-взрывная травма, слепое осколочное ранение правой голени и спины. Он госпитализирован в больницу, врачи оказали всю необходимую помощь, — сказано в публикации.

Ранее в Белгородской области были зафиксированы новые атаки ВСУ с применением беспилотников, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, в результате этих ударов один человек погиб, еще трое получили ранения.

До этого стало известно, что крыша и окна частного дома, а также автомобиль были повреждены в результате украинской атаки на курский город Рыльск. Хинштейн указал, что по строению был нанесен удар беспилотником, никто не пострадал. По его словам, местные власти обязательно помогут собственнику в восстановлении жилья.