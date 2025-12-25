Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 декабря 2025 в 01:58

Стало известно о ранении мирного жителя от ударов ВСУ в Курской области

Хинштейн: в Курской области пострадал мужчина от удара ВСУ по гражданскому авто

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В результате удара беспилотника по гражданскому автомобилю на трассе в Курской области пострадал 47-летний мирный житель, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в Telegram-канале. По его словам, мужчина был госпитализирован с минно-взрывной травмой.

Вражеский беспилотник ударил по гражданскому автомобилю на трассе в Беловском районе. Ранен 47-летний мужчина. У него минно-взрывная травма, слепое осколочное ранение правой голени и спины. Он госпитализирован в больницу, врачи оказали всю необходимую помощь, — сказано в публикации.

Ранее в Белгородской области были зафиксированы новые атаки ВСУ с применением беспилотников, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, в результате этих ударов один человек погиб, еще трое получили ранения.

До этого стало известно, что крыша и окна частного дома, а также автомобиль были повреждены в результате украинской атаки на курский город Рыльск. Хинштейн указал, что по строению был нанесен удар беспилотником, никто не пострадал. По его словам, местные власти обязательно помогут собственнику в восстановлении жилья.

Александр Хинштейн
Курская область
БПЛА
пострадавшие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Собянин сообщил о новой попытке массированной атаки БПЛА на Москву
«Ультиматум, помноженный на торг»: что не так с «мирным планом» Зеленского
Пожар унес жизни двоих человек на востоке Москвы
Песков уточнил условия проведения ежегодного послания президента России
Уитэкер рассказал, когда закончится украинский конфликт
Не только «Один дома»: составлен топ праздничных фильмов для всей семьи
Стало известно о ранении мирного жителя от ударов ВСУ в Курской области
Путин поздравил Ким Чен Ына с Новым годом
Мирный житель ДНР погиб в результате атаки ВСУ
Долину заменили на другого исполнителя за неделю до концерта в Москве
Фаза Луны сегодня, 25 декабря: ведем переговоры, делаем операции, рыбачим
Российский аэропорт ввел ограничения для самолетов
Было три скорые, но сердце встало: на Алтае умерла восьмилетняя девочка
Москву безуспешно попытались атаковать беспилотником
Евростат зафиксировал исторический поворот в торговле между Россией и ЕС
В Подмосковье у постояльцев пансионата нашли признаки шигеллеза
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 25 декабря 2025 года
Стало известно, сколько человек пришло на концерт Долиной в Москве
Россиянин стал лучшим синхронистом 2025 года
«Почта России» официально опровергла слухи о компании
Дальше
Самое популярное
Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Готовим нежнейший новогодний салат с черносливом, курицей и грецким орехом
Семья и жизнь

Готовим нежнейший новогодний салат с черносливом, курицей и грецким орехом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.