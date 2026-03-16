Курский депутат погиб в зоне СВО

В зоне проведения специальной военной операции погиб депутат Железногорской городской думы Курской области Николай Ключников, написал в своем Telegram-канале глава региона Александр Хинштейн. По его словам, политик не дожил несколько недель до 41-го дня рождения.

В ходе выполнения боевых задач в зоне СВО геройски погиб Николай Ключников, — написал Хинштейн.

Ключников ушел добровольцем на фронт в августе 2024 года. В прошлом году он получил ранение, проходил лечение дома, однако после восстановления снова вернулся к выполнению боевых задач. Региональные власти заявили, что в области рассмотрят возможность увековечить его память.

До ухода на СВО Ключников активно помогал участникам спецоперации и занимался общественной деятельностью в Железногорске. Он участвовал в благотворительных проектах, работал с молодежью, помогал людям с инвалидностью и детям с ограниченными возможностями здоровья. Также депутат был одним из создателей федерации гиревого спорта «Скала» и в разные годы возглавлял Совет отцов.

Ранее сообщалось, что в зоне СВО погиб сын бойца Вячеслава Дацика, 21-летний Ярослав. Как сообщается, молодой человек попал под обстрел FPV-дронов на Запорожском направлении вместе с сослуживцем. Во время атаки они оказались на открытой местности. Других подробностей о произошедшем нет, в Минобороны России эту информацию пока не комментировали.