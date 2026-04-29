Натираю сыр на терке и в духовку — через 7 минут сырные палочки готовы, хрустящие, нежные. Находка к чаю

Беру слоёное тесто, сыр и яйцо — нарезаю тесто полосками, посыпаю тёртым сыром, скручиваю в спиральки и выпекаю в духовке. Через 7 минут на столе хрустящие, ароматные сырные палочки, которые получаются золотистыми, слоистыми и такими вкусными, что гости просят добавки.

Это гениально простое и невероятно вкусное угощение, идеальное для чаепития или внезапного приёма гостей. Получается обалденная вкуснятина: хрустящее, слоистое тесто с золотистой корочкой и тягучей сырной начинкой, которая делает каждую палочку нежной и тающей во рту.

Для приготовления вам понадобится: 500 г готового слоёного теста (бездрожжевого), 150 г твёрдого сыра, 1 яйцо, кунжут или мак для посыпки. Тесто слегка раскатайте, нарежьте на полоски шириной 2–3 см. Сыр натрите на крупной тёрке. Каждую полоску смажьте взбитым яйцом, посыпьте сыром, сверните в спиральку или жгут.

Выложите на противень с пергаментом, смажьте яйцом, посыпьте кунжутом или маком. Выпекайте в разогретой до 190 °С духовке 7–10 минут до золотистого цвета. Подавайте тёплыми — эти палочки исчезают быстрее, чем вы их испекли.

