29 апреля 2026 в 08:07

Вылетевший в Охотск самолет вернулся в аэропорт Хабаровска

Самолет вернулся в Хабаровск из-за возможной технической неисправности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Самолет рейса Хабаровск — Николаевск-на-Амуре — Охотск после вылета вернулся обратно из-за возможной технической неисправности, передает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры. По данным ведомства, на его борту судна находятся 37 человек.

По предварительным данным, через некоторое время после взлета экипаж обнаружил признаки возможной технической неисправности и запросил посадку в аэропорту Хабаровск, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в течение ночи 28-29 апреля временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились в 13 аэропортах России. По данным Росавиации, Федеральное агентство воздушного транспорта (ФАВТ) регулярно прибегает к таким мерам на фоне массовых атак украинских беспилотников.

До этого один из пассажиров рейса, следовавшего из Новосибирска в Краснодар, стал вести себя крайне вызывающе. По информации источника, дебошир забаррикадировался в туалете самолета. Оказавшиеся рядом туристы попытались самостоятельно усмирить разбушевавшегося мужчину и зафиксировать ему руки скотчем, но безуспешно.

