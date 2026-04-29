Вылетевший в Охотск самолет вернулся в аэропорт Хабаровска Самолет вернулся в Хабаровск из-за возможной технической неисправности

Самолет рейса Хабаровск — Николаевск-на-Амуре — Охотск после вылета вернулся обратно из-за возможной технической неисправности, передает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры. По данным ведомства, на его борту судна находятся 37 человек.

По предварительным данным, через некоторое время после взлета экипаж обнаружил признаки возможной технической неисправности и запросил посадку в аэропорту Хабаровск, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в течение ночи 28-29 апреля временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились в 13 аэропортах России. По данным Росавиации, Федеральное агентство воздушного транспорта (ФАВТ) регулярно прибегает к таким мерам на фоне массовых атак украинских беспилотников.

