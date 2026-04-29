Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
29 апреля 2026 в 06:06

Самолеты прекратили ночные рейсы над 13 городами России

Росавиация: в 13 российских аэропортах ночью приостанавливались полеты

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В течение ночи 28-29 апреля временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились в 13 аэропортах России, сообщила Росавиация. Федеральное агентство воздушного транспорта (ФАВТ) регулярно прибегает к таким мерам на фоне массовых атак украинских беспилотников.

Вечером во вторник полеты приостановили сначала в Тамбове, а затем — по мере развития ситуации — в Пензе, Саратове, Ульяновске, Самаре, Казани, Чебоксарах, Бугульме, Нижнекамске, Оренбурге, Уфе, Ижевске и Челябинске. К 05:11 утра 29 апреля работу возобновил лишь аэропорт Саратова; в остальных ограничения продолжают действовать.

Ранее стало известно, что дежурные средства ПВО в ночь на 28 апреля уничтожили 186 дронов над Астраханской, Волгоградской, Ростовской и Курской областями, а также над Краснодарским краем, Республикой Крым. Кроме того, угрозы были ликвидированы над акваториями Черного и Азовского морей.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российские власти ведут постоянную и напряженную работу, направленную на недопущение атак Вооруженных сил Украины на территорию страны. Он также указал на то, что любая информация, касающаяся мест поражения в результате ударов, является закрытой, поэтому ее не обсуждают публично, передает пресс-служба Кремля.

Регионы
Росавиация
аэропорты
ограничения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врач назвал неочевидные опасные последствия удаления гланд
«Иран никогда не сдастся»: посол ответил на ожидания Трампа
«Потеряет влияние»: на Западе сообщили о жестком ударе по Зеленскому
Нутрициолог назвала людей, для кого дикое мясо крайне опасно
США обвинили в игнорировании помощи Украине
Названы признаки, когда манипулирование маскируется под заботу начальства
Оборона ВСУ трещит под ударами «Гиацинтов»: успехи ВС РФ к утру 29 апреля
Ракеты «Кинжал» ввели ВСУ в тихий ужас
Нутрициолог рассказала о неожиданном вреде растительных масел
Врач рассказала, кому противопоказано носить смартфон в нагрудном кармане
Самолеты прекратили ночные рейсы над 13 городами России
Врач рассказала, как часто необходимо менять зубную щетку
Ветераны, инвалиды, пенсионеры старше 80: кто получит льготы на ЖКУ
Врач ответила, когда кожный зуд может стать поводом для сдачи анализов
Экономисты заметили тенденцию по рынку на «вторичку» в России
Названы пять явных признаков эмоционального вампира в паре и коллективе
Составлен список самых читаемых книг о Великой Отечественной войне
Захарова озвучила условие, при котором возможно урегулирование на Украине
Терапевт назвала тревожные симптомы дефицита магния
Трамп поручил своим помощникам длительную работу против Ирана
Дальше
Самое популярное
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Общество

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
Общество

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия

Шоу «Титаны. Битва сезонов», 26 апреля: имя победителя, финал и суперфинал
Общество

Шоу «Титаны. Битва сезонов», 26 апреля: имя победителя, финал и суперфинал

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.