Самолеты прекратили ночные рейсы над 13 городами России

В течение ночи 28-29 апреля временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились в 13 аэропортах России, сообщила Росавиация. Федеральное агентство воздушного транспорта (ФАВТ) регулярно прибегает к таким мерам на фоне массовых атак украинских беспилотников.

Вечером во вторник полеты приостановили сначала в Тамбове, а затем — по мере развития ситуации — в Пензе, Саратове, Ульяновске, Самаре, Казани, Чебоксарах, Бугульме, Нижнекамске, Оренбурге, Уфе, Ижевске и Челябинске. К 05:11 утра 29 апреля работу возобновил лишь аэропорт Саратова; в остальных ограничения продолжают действовать.

Ранее стало известно, что дежурные средства ПВО в ночь на 28 апреля уничтожили 186 дронов над Астраханской, Волгоградской, Ростовской и Курской областями, а также над Краснодарским краем, Республикой Крым. Кроме того, угрозы были ликвидированы над акваториями Черного и Азовского морей.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российские власти ведут постоянную и напряженную работу, направленную на недопущение атак Вооруженных сил Украины на территорию страны. Он также указал на то, что любая информация, касающаяся мест поражения в результате ударов, является закрытой, поэтому ее не обсуждают публично, передает пресс-служба Кремля.