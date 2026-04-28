Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 апреля 2026 в 12:40

Песков назвал работу властей по предотвращению ударов ВСУ напряженной

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Российские власти ведут постоянную и напряженную работу, направленную на недопущение атак Вооруженных сил Украины на территорию страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он также указал на то, что любая информация, касающаяся мест поражения в результате ударов, является закрытой, поэтому ее не обсуждают публично, передает пресс-служба Кремля.

Ведется напряженная работа в этом направлении, — сказал Песков.

Ранее представитель Кремля подтвердил, что меры по устранению последствий удара украинских дронов в Туапсе принимаются на должном уровне. БПЛА атаковали регион в ночь с 27 на 28 апреля.

До этого глава Туапсинского муниципального округа Краснодарского края Сергей Бойко сообщил, что в Туапсе объявлена эвакуация населения с территорий, которые прилегают к вспыхнувшему после ночной атаки БПЛА нефтеперерабатывающему заводу. По его словам, в средней общеобразовательной школе № 6 открыли пункт временного размещения.

В ночь на 28 апреля силы ПВО перехватили 186 украинских беспилотников над регионами России. БПЛА уничтожили над территориями Астраханской, Волгоградской, Ростовской и Курской областей.

Власть
Дмитрий Песков
Россия
атаки ВСУ
Самое популярное
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы
Бросьте семена в грунт в апреле — в июне сад в малиновых, розовых и белых шарах. Садовый гигант с шапками до 15 см
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.