Песков назвал работу властей по предотвращению ударов ВСУ напряженной

Российские власти ведут постоянную и напряженную работу, направленную на недопущение атак Вооруженных сил Украины на территорию страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он также указал на то, что любая информация, касающаяся мест поражения в результате ударов, является закрытой, поэтому ее не обсуждают публично, передает пресс-служба Кремля.

Ведется напряженная работа в этом направлении, — сказал Песков.

Ранее представитель Кремля подтвердил, что меры по устранению последствий удара украинских дронов в Туапсе принимаются на должном уровне. БПЛА атаковали регион в ночь с 27 на 28 апреля.

До этого глава Туапсинского муниципального округа Краснодарского края Сергей Бойко сообщил, что в Туапсе объявлена эвакуация населения с территорий, которые прилегают к вспыхнувшему после ночной атаки БПЛА нефтеперерабатывающему заводу. По его словам, в средней общеобразовательной школе № 6 открыли пункт временного размещения.

В ночь на 28 апреля силы ПВО перехватили 186 украинских беспилотников над регионами России. БПЛА уничтожили над территориями Астраханской, Волгоградской, Ростовской и Курской областей.