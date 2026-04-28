В Туапсе объявили эвакуацию после ночной атаки БПЛА Глава Туапсе Бойко объявил об эвакуации с прилегающих к горящему НПЗ территорий

В Туапсе объявлена эвакуация населения с территорий, которые прилегают вспыхнувшему после ночной атаки БПЛА нефтеперерабатывающему заводу, сообщил глава муниципалитета Сергей Бойко в Telegram-канале. По его словам, в средней общеобразовательной школе №6 открыли пункт временного размещения.

Уважаемые жители улиц Кошкина, Пушкина и прилегающих переулков! В связи с угрозой распространения огня администрация Туапсинского муниципального округа просит вас эвакуироваться. ПВР расположен в СОШ № 6. Эвакуационные автобусы ждут вас, — написал Бойко.

В свою очередь краснодарский губернатор Вениамин Кондратьев сообщил об увеличении группировки пожарных, которые тушат горящий завод. По его информации, на месте происшествия работают 164 человека и 46 единиц спецтехники.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что не менее 10 взрывов прогремело в Туапсе. По его информации, в городе работали системы противовоздушной обороны. Как утверждает источник, дроны противника летели со стороны моря на низкой высоте.