28 апреля 2026 в 09:59

В Туапсе объявили эвакуацию после ночной атаки БПЛА

Глава Туапсе Бойко объявил об эвакуации с прилегающих к горящему НПЗ территорий

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В Туапсе объявлена эвакуация населения с территорий, которые прилегают вспыхнувшему после ночной атаки БПЛА нефтеперерабатывающему заводу, сообщил глава муниципалитета Сергей Бойко в Telegram-канале. По его словам, в средней общеобразовательной школе №6 открыли пункт временного размещения.

Уважаемые жители улиц Кошкина, Пушкина и прилегающих переулков! В связи с угрозой распространения огня администрация Туапсинского муниципального округа просит вас эвакуироваться. ПВР расположен в СОШ № 6. Эвакуационные автобусы ждут вас, — написал Бойко.

В свою очередь краснодарский губернатор Вениамин Кондратьев сообщил об увеличении группировки пожарных, которые тушат горящий завод. По его информации, на месте происшествия работают 164 человека и 46 единиц спецтехники.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что не менее 10 взрывов прогремело в Туапсе. По его информации, в городе работали системы противовоздушной обороны. Как утверждает источник, дроны противника летели со стороны моря на низкой высоте.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Беспилотник рухнул на крышу дома в Молдавии
Стало известно, сколько налоговых вычетов предоставила ФНС с начала года
Житель Тюмени лишился детородного органа
АБА представила рейтинг самых эффективных новостных каналов в Telegram
Спортсмен без ног побил марафонский мировой рекорд
Учитель оценил инициативу по отмене домашних заданий
Женщина погибла в результате взрыва газового баллона в Ростове-на-Дону
«На повышенных тонах»: Набиуллина о том, как принимаются решения по ставке
В США раскрыли, что показала война в Иране
На ключевом направлении СВО стали все больше замечать «гигантов-отморозков»
Двое поляков напали с ножом на украинца во время продажи авто
В снежном плену в Бурятии оказались шесть человек
В Госдуме заявили о дефиците важного для беременных препарата
Стало известно, какие растения могут не пережить апрельский снегопад
МЧС раскрыло последствия циклона в трех регионах России
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 28 апреля: где сбои в России
Терапевт назвал неочевидные причины шума в ушах
В России нашли решение для защиты аэропортов и вокзалов
Гастроэнтеролог ответила, какое мясо для шашлыка не навредит ЖКТ
В Москве представили победителей Чемпионата розничных профессий
Дальше
Самое популярное
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Общество

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы
Москва

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы

Бросьте семена в грунт в апреле — в июне сад в малиновых, розовых и белых шарах. Садовый гигант с шапками до 15 см
Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — в июне сад в малиновых, розовых и белых шарах. Садовый гигант с шапками до 15 см

