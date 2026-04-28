28 апреля 2026 в 03:55

SHOT сообщил о серии взрывов в одном из городов Краснодарского края

SHOT: минимум 10 взрывов раздалось в Туапсе на фоне работы ПВО

Telegram-канал SHOT сообщил, что не менее 10 взрывов прогремело в Туапсе. По информации канала, в городе работают системы противовоздушной обороны на фоне атаки дронов Вооруженных сил Украины. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

Как уточнил SHOT, дроны противника летят со стороны моря на низкой высоте. По версии канала, в одном из районов города начался пожар.

Власти никак не комментировали ситуацию. Сведений о разрушениях на земле и пострадавших также обнародовано не было. В регионе действует режим беспилотной опасности.

Ранее в Севастополе была отражена атака украинских беспилотников, о чем губернатор города Михаил Развожаев сообщил в своем Telegram-канале. Силы ПВО и мобильные огневые группы сбили 14 дронов противника.

До этого губернатор Вологодской области Георгий Филимонов информировал о повреждении трубопровода с серной кислотой из-за атаки беспилотников Вооруженных сил Украины. В результате за медицинской помощью обратились 10 человек. По его словам, пострадавшие лечатся на дому.

