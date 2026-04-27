Средства ПВО пресекли атаку украинских БПЛА на Севастополь Развожаев: ПВО уничтожила 14 дронов ВСУ при попытке ударить по Севастополю

В Севастополе была отражена атака украинских беспилотников, о чем губернатор города Михаил Развожаев сообщил в своем Telegram-канале. По его данным, силы ПВО и мобильные огневые группы сбили 14 дронов противника. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

Всего сбито 14 БПЛА в районе мыса Херсонес, Омеги и Северной стороны. Никто из людей не пострадал, — говорится в публикации.

В частности, зафиксированы отдельные последствия падения аппаратов и их обломков. В районе Любимовки средствами РЭБ БПЛА посадили на дорогу около остановки. Кроме того, обломки сбитого дрона разбили окно в одном из частных домов в районе Учкуевки, констатировал губернатор.

В воскресенье, 26 апреля, губернатор Вологодской области Георгий Филимонов информировал о повреждении трубопровода с серной кислотой из-за атаки ВСУ. В результате за медицинской помощью обратились 10 человек. По его словам, пострадавшие лечатся на дому.

До этого силы ПВО сбили 49 украинских беспилотников в российских регионах. Дроны уничтожили в Ярославской, Белгородской и Вологодской областях, а также в Крыму и над акваторией Черного моря.