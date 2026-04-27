27 апреля 2026 в 22:25

Средства ПВО пресекли атаку украинских БПЛА на Севастополь

Развожаев: ПВО уничтожила 14 дронов ВСУ при попытке ударить по Севастополю

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Севастополе была отражена атака украинских беспилотников, о чем губернатор города Михаил Развожаев сообщил в своем Telegram-канале. По его данным, силы ПВО и мобильные огневые группы сбили 14 дронов противника. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

Всего сбито 14 БПЛА в районе мыса Херсонес, Омеги и Северной стороны. Никто из людей не пострадал, — говорится в публикации.

В частности, зафиксированы отдельные последствия падения аппаратов и их обломков. В районе Любимовки средствами РЭБ БПЛА посадили на дорогу около остановки. Кроме того, обломки сбитого дрона разбили окно в одном из частных домов в районе Учкуевки, констатировал губернатор.

В воскресенье, 26 апреля, губернатор Вологодской области Георгий Филимонов информировал о повреждении трубопровода с серной кислотой из-за атаки ВСУ. В результате за медицинской помощью обратились 10 человек. По его словам, пострадавшие лечатся на дому.

До этого силы ПВО сбили 49 украинских беспилотников в российских регионах. Дроны уничтожили в Ярославской, Белгородской и Вологодской областях, а также в Крыму и над акваторией Черного моря.

«От Человека-паука до Мстителей»: умер автор супергеройских комиксов
Дрон ВСУ убил передвигавшегося на самокате жителя Белгородской области
Средства ПВО пресекли атаку украинских БПЛА на Севастополь
В РФПИ объяснили, что точно приведет Евросоюз к закату
Украинских полицейских решили отправить на полигоны после теракта в Киеве
Суд отправил нациста-полицейского на экскурсию в Освенцим
Миронова обвинила экс-мужа в насилии, судится с ним из-за сына: подробности
Власти популярного курорта запретили лежаки на пляжах
Москвичей попросили не выходить на улицу 28 апреля
Белоусов обозначил отношение России к конфликту на Ближнем Востоке
Украинский архитектор попал под прицел ТЦК и умер
В Европе нашли способ, как Фицо попасть в Москву на День Победы
Эксперт раскрыл, кто из россиян получит 10 тыс. рублей ко Дню Победы
Новый бренд косметики, спортзал, суды: как живет больная раком Лерчек
«Орбан переборщил»: политолог объяснил ЛГБТ-риторику Мадьяра
Пошлина за ВНЖ для иностранцев вырастет в пять раз
Иран предпринял важный шаг для коммерциализации Ормузского пролива
Раскрыт способ обезопасить российскую историю от искажений
В суде раскрыли масштабную коррупционную схему судьи Хахалевой
В Госдуме объяснили, почему ЛГБТ-ценности не приживутся в Венгрии
Дальше
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского
«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы
