26 апреля 2026 в 09:13

Почти 50 беспилотников попытались атаковать Россию за два часа

Силы ПВО сбили 49 украинских беспилотников в российских регионах за последние два часа, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Дроны уничтожили в Ярославской, Белгородской, Вологодской областях, а также в Крыму и над акваторией Черного моря.

26 апреля в период с 07:00 до 09:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 49 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

Ранее военные корреспонденты сообщили, что подразделения группировки «Север» освободили населенный пункт Бочково в Харьковской области. По их данным, штурмовикам удалось в ходе боев отбросить 159-ю механизированную бригаду ВСУ.

Кроме того, военный корреспондент Юрий Котенок сообщил, что российским подразделениям удалось прорваться в центр крупного села Рай-Александровка на Славянском направлении. По его данным, бойцы ВС РФ ведут бои на северо-восточной окраине населенного пункта. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

