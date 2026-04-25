Стало известно о серьезных успехах ВС России рядом с Волчанском ВС России оттеснили ВСУ из села Бочково в Харьковской области

Группировка войск «Север» взяла под контроль село Бочково в Харьковской области, сообщил Telegram-канал «Северный ветер». Согласно его сведениям, штурмовые подразделения в ходе боев успешно оттеснили 159‑ю механизированную бригаду ВСУ. Минобороны России эту информацию пока не комментировало.

Бочково выполняло роль укрепленного форпоста противника на северном берегу реки Волчья, через который Киев планировал наносить удары по тыловым объектам российских войск в районе Волчанска и готовить потенциальную заброску диверсионных групп на территорию Белгородской области.

Для удержания села украинские силы активно вводили в бой личный состав. Из 10 военнослужащих ВСУ, форсировавших Волчью на этом участке фронта, в подвалы жилых домов Бочково добрался только один солдат. Уточняется, что освобождение села в первую очередь способствует расширению полосы безопасности вблизи российской границы.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что ВСУ стремятся замедлить продвижение российских войск, активно применяя беспилотники. По его словам, украинская армия пыталась закрепиться на Запорожском направлении на протяжении нескольких месяцев, но их усилия оказались безуспешными.