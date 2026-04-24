Военэксперт ответил, как ВСУ пытаются оттянуть наступление российских войск

Вооруженные силы Украины стремятся замедлить продвижение российских войск, активно применяя беспилотники, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, украинская армия пыталась закрепиться на Запорожском направлении на протяжении нескольких месяцев, но их усилия оказались безуспешными.

ВСУ используют дроны только для того, чтобы задержать наступление ВС РФ. Они бьют по мирным объектам. При этом на поле боя сейчас они потратили огромные усилия, чтобы обозначить хоть какие-то продвижения на Запорожском направлении против группировки «Восток». С огромным трудом они вгрызались в участки не один месяц, но это не принесло никаких успехов. И сейчас ситуация складывается такая, что российские войска подходят к Орехову, главному опорному пункту Запорожья перед областным центром, а силы ВСУ были потрачены с огромными потерями как в людях, так и в технике, — поделился Дандыкин.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что Украина внедряет искусственный интеллект в свои беспилотники, используя российские технологии. По его словам, в разработке дронов Киеву помогают немецкие специалисты.