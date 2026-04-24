24 апреля 2026 в 12:59

Военэксперт озвучил хитрый маневр Украины по внедрению ИИ в беспилотники

Военэксперт Кнутов: Украина внедряет ИИ в беспилотники, копируя разработки РФ

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Украина внедряет искусственный интеллект в беспилотники, заимствуя разработки у России, заявил NEWS.ru историк войск ПВО Юрий Кнутов. Так он прокомментировал слова главы офиса украинского президента Кирилла Буданова, что ВСУ стремятся к созданию технологий, аналогичных российским. По словам военного эксперта, в конструировании дронов Киеву помогают немецкие специалисты.

Украинские БПЛА имеют элементы искусственного интеллекта. Но стоит отметить, что это не является их разработкой, так как эти аппараты производятся на территории Германии. Киев очень долго собирал обломки «Ланцетов». Им удалось воссоздать российскую электронную плату, на основе которой немцы сделали машинное зрение и ИИ на дронах ВСУ. Факт того, что Украина повторяет за нами и не имеет собственного производства, говорит, что Россия их опережает, — пояснил Кнутов.

Он подчеркнул, что для дальнейшего прогресса Москве следует оперативно внедрять новейшие разработки операторов дронов, не позволяя бюрократическим препятствиям замедлить этот процесс. По словам военного эксперта, это позволит Вооруженным силам РФ нанести еще больший ущерб ВСУ.

Ранее сообщалось, что российский амфибийный беспилотник «Меридиан» готовится к водным испытаниям. Его модель была представлена на международной промышленной выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия» в Ташкенте.

Максим Кирсанов
Александрина Гуловская
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Доминикана выдала России бизнесмена с миллиардным долгом перед ФНС
Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
