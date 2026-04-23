Разработчики анонсировали новые испытания дрона-амфибии «Меридиан»

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Амфибийный беспилотник «Меридиан» готовится к испытаниям на воде, сообщило РИА Новости со ссылкой на компанию-разработчика «ЦАРС». Отмечается, что его модель представлена на международной промышленной выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия» в Ташкенте.

Отмечается, что система амфибийного типа была создана совместно с Центром компетенций беспилотных авиационных систем МГТУ имени Баумана. Работы проводились в рамках программы научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР). Также на форуме продемонстрировали макет «Меридиана» в размере 1:5.

Ранее концерн «Уралвагонзавод» (входит в госкорпорацию «Ростех») опубликовал уникальные видеокадры ходовых испытаний танка Т-90С в джунглях Малайзии. Как сообщили в пресс-службе концерна, они проходили в 2000 году.

До этого Ростех испытал технологию группового применения ударных дронов. Система позволяет одному оператору управлять сразу несколькими беспилотниками и наносить массированный удар по цели. В корпорации уточнили, что технология создана на базе БПЛА Supercam и включает барражирующие боеприпасы самолетного типа.

