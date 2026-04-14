Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
14 апреля 2026 в 09:05

В России успешно испытали дроны с коллективным разумом

Ростех успешно испытал технологию группового применения ударных дронов

БПЛА ВС РФ БПЛА ВС РФ Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Ростех испытал технологию группового применения ударных дронов, сообщила пресс-служба госкорпорации. Система позволяет одному оператору управлять сразу несколькими беспилотниками и наносить массированный удар по цели.

Специалисты госкорпорации «Ростех» разработали технологию группового применения ударных дронов. Боевые аппараты в таком комплексе обмениваются данными о целях между собой в автоматическом режиме, — сказано в сообщении.

В корпорации уточнили, что технология создана на базе БПЛА Supercam и включает барражирующие боеприпасы самолетного типа, пусковые установки и пункт управления. Во время испытаний дроны самостоятельно искали цели, передавали информацию друг другу и атаковали после подтверждения оператором.

Ранее стало известно, что создатели оптоволоконного FPV-дрона «Князь Вандал Новгородский» работают над созданием нового барражирующего боеприпаса с увеличенной дальностью полета. Новый аппарат сможет действовать совместно с уже существующим дроном, включая ретрансляцию связи.

Россия
Ростех
технологии
дроны
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.