В России успешно испытали дроны с коллективным разумом

Ростех испытал технологию группового применения ударных дронов, сообщила пресс-служба госкорпорации. Система позволяет одному оператору управлять сразу несколькими беспилотниками и наносить массированный удар по цели.

Специалисты госкорпорации «Ростех» разработали технологию группового применения ударных дронов. Боевые аппараты в таком комплексе обмениваются данными о целях между собой в автоматическом режиме, — сказано в сообщении.

В корпорации уточнили, что технология создана на базе БПЛА Supercam и включает барражирующие боеприпасы самолетного типа, пусковые установки и пункт управления. Во время испытаний дроны самостоятельно искали цели, передавали информацию друг другу и атаковали после подтверждения оператором.

Ранее стало известно, что создатели оптоволоконного FPV-дрона «Князь Вандал Новгородский» работают над созданием нового барражирующего боеприпаса с увеличенной дальностью полета. Новый аппарат сможет действовать совместно с уже существующим дроном, включая ретрансляцию связи.