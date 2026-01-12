Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
12 января 2026 в 09:50

В России заявили о создании ударного БПЛА с дальностью полета более 50 км

Создатели дрона «Князь Вандал» начали работу над аналогом «Ланцета»

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Создатели оптоволоконного FPV-дрона «Князь Вандал Новгородский» работают над созданием нового барражирующего боеприпаса с увеличенной дальностью полета, сообщил ТАСС генеральный конструктор организации. Новый аппарат сможет действовать совместно с уже существующим дроном, включая ретрансляцию связи.

Барражирующий боеприпас будет обладать дальностью полета более 50 километров и возможностью совместной работы с FPV-дроном «Князь Вандал Новгородский». Сценарий его применения схож с уже зарекомендовавшим себя в зоне СВО «Ланцетом».

Планируется производство барражирующего боеприпаса с дальностью полета более 50 километров и возможностью работы в паре с «Князем Вандалом Новгородским», в том числе с ретрансляцией связи через него, — сказал специалист.

Как отметил собеседник агентства, параллельно специалисты занимаются разработкой еще нескольких образцов беспилотной техники. В том числе создается ударный дрон с реактивным двигателем, который способен развивать скорость более 500 километров в час.

Ранее глава Ростеха Сергей Чемезов заявил, что Россия и Индия обсуждают перспективы размещения производства российских беспилотников на индийской территории. По его словам, партнер проявляет высокий интерес ко всем российским дронам, включая «Ланцеты».

БПЛА
дроны
Ланцет
разработки
оружие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Юрист объяснил, когда подарок может считаться взяткой
Опрос выявил, сколько россиян ощущают выгорание в начале года
В Иране указали на «пруфы» о США, Израиле и организации беспорядков
Дизайнер рассказала, какая одежда чаще всего визуально полнит
В Сети появились кадры драки на концерте Меладзе
Mattel выпустила куклу Барби с аутизмом
На популярном кемеровском курорте остановили работу канатной дороги
«Должны уважаться»: в Китае «осадили» США за притязания на Арктику
Рекордные снегопады на Аляске привели к затоплению судов
Политолог ответил, рискнут ли США начать военную операцию в Иране
Россияне назвали источник опоры в сложных ситуациях
Встреча с медузой чуть не оставила женщину без ноги
Лучший рецепт греческого салата: простой и оригинальный вариант
Подозреваемый в шпионаже экс-министр получил политическое убежище в Венгрии
Стало известно, сколько денег Долина может задолжать Лурье из-за жилья
«Могут стать целью»: в Британии раскрыли последствия слов Хили о Путине
В России «упал» СДЭК
Бешеная рысь напала на ребенка в детском лагере под Уфой
Удары по Украине сегодня, 12 января: какие цели ВСУ поражены, последствия
Магнитные бури сегодня, 12 января: что завтра, повышенное давление, боли
Дальше
Самое популярное
Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе
Общество

Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе
Общество

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе

Суп шурпу готовлю так — идеальный зимний вариант: секрет в жареном луке и говядине
Общество

Суп шурпу готовлю так — идеальный зимний вариант: секрет в жареном луке и говядине

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.