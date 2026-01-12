В России заявили о создании ударного БПЛА с дальностью полета более 50 км

В России заявили о создании ударного БПЛА с дальностью полета более 50 км Создатели дрона «Князь Вандал» начали работу над аналогом «Ланцета»

Создатели оптоволоконного FPV-дрона «Князь Вандал Новгородский» работают над созданием нового барражирующего боеприпаса с увеличенной дальностью полета, сообщил ТАСС генеральный конструктор организации. Новый аппарат сможет действовать совместно с уже существующим дроном, включая ретрансляцию связи.

Барражирующий боеприпас будет обладать дальностью полета более 50 километров и возможностью совместной работы с FPV-дроном «Князь Вандал Новгородский». Сценарий его применения схож с уже зарекомендовавшим себя в зоне СВО «Ланцетом».

Планируется производство барражирующего боеприпаса с дальностью полета более 50 километров и возможностью работы в паре с «Князем Вандалом Новгородским», в том числе с ретрансляцией связи через него, — сказал специалист.

Как отметил собеседник агентства, параллельно специалисты занимаются разработкой еще нескольких образцов беспилотной техники. В том числе создается ударный дрон с реактивным двигателем, который способен развивать скорость более 500 километров в час.

Ранее глава Ростеха Сергей Чемезов заявил, что Россия и Индия обсуждают перспективы размещения производства российских беспилотников на индийской территории. По его словам, партнер проявляет высокий интерес ко всем российским дронам, включая «Ланцеты».