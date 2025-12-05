ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
05 декабря 2025 в 16:57

Индия заинтересовалась локализацией производства российских беспилотников

Ростех: Индия проявляет интерес к «Ланцетам» и готова выпускать их у себя

Интеллектуальный барражирующий комплекс «Ланцет-Э» Интеллектуальный барражирующий комплекс «Ланцет-Э» Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Россия и Индия обсуждают перспективы размещения производства российских беспилотников на индийской территории, заявил в комментарии Первому каналу глава Ростеха Сергей Чемезов. По его словам, партнер проявляет высокий интерес ко всем российским дронам, включая «Ланцеты».

Интерес у них к «Ланцетам», вообще ко всем беспилотникам, большой. И они готовы, в том числе, их производить. <…> Сейчас мы обсуждаем возможность локализации на территории Индии, на индийских предприятиях, — сказал Чемезов.

Ранее Чемезов заявил, что Россия и Индия начали обсуждать совместное производство самолетов Superjet и Ил-114. По его словам, стороны уже подписали меморандум о сотрудничестве между российской Объединенной авиационной корпорацией и индийской Hindustan Aeronautics Limited.

До этого генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявил, что компания достигла договоренностей с индийскими партнерами о расширении сотрудничества в атомной энергетике. Стороны согласовали меморандум, который предусматривает строительство дополнительных энергоблоков на атомных электростанциях.

Сергей Чемезов
Россия
Индия
локализация
Ланцет
беспилотники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Минюст признал четыре иностранные НКО нежелательными в России
Экономист рассказал, кто получит ежегодную семейную выплату
В Госдуме отвергли инициативу ограничить выдачу прав пожилым
Швейцария хочет внести йодль в список нематериального наследия
В ВСУ тревожно предрекают скорую битву за один из символов «Русской весны»
Назван тип гриппа, который доминирует в России
Иванов объяснил происхождение своего дома из «Мастера и Маргариты»
В Петербурге начнутся раскопки под строительство нового выхода из метро
«Ждем инвесторов-патриотов»: замглавы Херсонской области о развитии региона
Диетолог перечислила самые полезные добавки к согревающим напиткам
Бездомные на фронте, разгром в ДНР: новости СВО на вечер 5 декабря
Боец поп-ММА снял на камеру тренировку с памятником ветеранам МЧС в Москве
Индия заинтересовалась локализацией производства российских беспилотников
В Европе высказались о выводе части войск США
В Росатоме рассказали о прогрессе в сотрудничестве с Индией
Европейская страна поставила украинским беженцам жесткий ультиматум
«Подключите MAX»: россияне жалуются на ограничение доступа к «Госуслугам»
«Поставляет на весь мир»: стало известно, какие товары РФ закупает у Индии
Собственник участка в Перми нарвался на штраф из-за борщевика
Путин не отказал сотрудникам индийской гостиницы в одной просьбе
Дальше
Самое популярное
Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром
Семья и жизнь

Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день
Семья и жизнь

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски
Семья и жизнь

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.