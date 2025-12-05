Индия заинтересовалась локализацией производства российских беспилотников Ростех: Индия проявляет интерес к «Ланцетам» и готова выпускать их у себя

Россия и Индия обсуждают перспективы размещения производства российских беспилотников на индийской территории, заявил в комментарии Первому каналу глава Ростеха Сергей Чемезов. По его словам, партнер проявляет высокий интерес ко всем российским дронам, включая «Ланцеты».

Интерес у них к «Ланцетам», вообще ко всем беспилотникам, большой. И они готовы, в том числе, их производить. <…> Сейчас мы обсуждаем возможность локализации на территории Индии, на индийских предприятиях, — сказал Чемезов.

Ранее Чемезов заявил, что Россия и Индия начали обсуждать совместное производство самолетов Superjet и Ил-114. По его словам, стороны уже подписали меморандум о сотрудничестве между российской Объединенной авиационной корпорацией и индийской Hindustan Aeronautics Limited.

До этого генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявил, что компания достигла договоренностей с индийскими партнерами о расширении сотрудничества в атомной энергетике. Стороны согласовали меморандум, который предусматривает строительство дополнительных энергоблоков на атомных электростанциях.