Два китайских автобренда могут уйти с российского рынка Geely и GAC могут уйти с российского рынка без локализации

Бренды Geely и GAC могут покинуть российский рынок, если не начнут локализацию до середины 2026 года, заявила гендиректор компании «Рольф» Светлана Виноградова. По оценкам автодилера, в ближайшие годы на рынке могут появиться новые марки, но часть существующих брендов рискует уйти, сообщает ТАСС.

Главный вопрос — локализация Geely и GAC. У них серьезная доля рынка, бренды востребованы у россиян. Мы не исключаем, что эти бренды покинут российский рынок, если в течение I полугодия 2026 года не приступят к локализации, — отметили в автодилере.

Доля параллельного импорта новых легковушек в 2026 году может упасть до 4%. Главной причиной Виноградова назвала экспортные ограничения Китая, на который приходится 80-85% таких поставок.

Ранее сообщалось, что аналитики прогнозируют спад на рынке подержанных автомобилей в России к концу 2025 года. Основными причинами станут грядущие изменения в утилизационном сборе и традиционное затишье перед Новым годом. Также ожидается замедление импорта подержанных иномарок. По мнению аналитиков, это связано с новыми правилами расчета утилизационного сбора. После их введения экономическая целесообразность ввоза мощных автомобилей (свыше 160 л. с.) значительно снизится, считают эксперты.