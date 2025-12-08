Дилеры предсказали затишье на рынке подержанных авто перед Новым годом «Автостат»: к концу 2025 года на рынке подержанных автомобилей произойдет спад

Аналитики прогнозируют спад на рынке подержанных автомобилей в России к концу 2025 года, сообщает «Автостат». Основными причинами станут грядущие изменения в утилизационном сборе и традиционное затишье перед Новым годом.

Рынок автомобилей с пробегом стабилизируется на более низких показателях по сравнению с рекордным результатом октября. Заметно повлиять на рост сможет ослабление рубля и снижение ключевой ставки, — высказал мнение автоэксперт Андрей Гришаков.

Также ожидается замедление импорта подержанных иномарок. По мнению аналитиков, это связано с новыми правилами расчета утилизационного сбора. После их введения экономическая целесообразность ввоза мощных автомобилей (свыше 160 л.с.) значительно снизится, считают эксперты.

Ранее руководитель аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков сообщил, что импорт подержанных легковых автомобилей в Россию в ноябре 2025 года показал рост на 83%. По его словам, резкое увеличение связано со сроками введения новых тарифов утилизационного сбора.