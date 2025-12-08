ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
08 декабря 2025 в 10:16

Дилеры предсказали затишье на рынке подержанных авто перед Новым годом

«Автостат»: к концу 2025 года на рынке подержанных автомобилей произойдет спад

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Аналитики прогнозируют спад на рынке подержанных автомобилей в России к концу 2025 года, сообщает «Автостат». Основными причинами станут грядущие изменения в утилизационном сборе и традиционное затишье перед Новым годом.

Рынок автомобилей с пробегом стабилизируется на более низких показателях по сравнению с рекордным результатом октября. Заметно повлиять на рост сможет ослабление рубля и снижение ключевой ставки, — высказал мнение автоэксперт Андрей Гришаков.

Также ожидается замедление импорта подержанных иномарок. По мнению аналитиков, это связано с новыми правилами расчета утилизационного сбора. После их введения экономическая целесообразность ввоза мощных автомобилей (свыше 160 л.с.) значительно снизится, считают эксперты.

Ранее руководитель аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков сообщил, что импорт подержанных легковых автомобилей в Россию в ноябре 2025 года показал рост на 83%. По его словам, резкое увеличение связано со сроками введения новых тарифов утилизационного сбора.

Читайте также
Как заставить снег «скатываться» с подкрылков самому: простой зимний трюк для авто, о котором знают лишь опытные водители
Общество
Как заставить снег «скатываться» с подкрылков самому: простой зимний трюк для авто, о котором знают лишь опытные водители
Коммунальщики поцарапали припаркованную машину и скрылись
Регионы
Коммунальщики поцарапали припаркованную машину и скрылись
Стало известно, насколько часто в России ломаются самолеты
Общество
Стало известно, насколько часто в России ломаются самолеты
В Россотрудничестве оценили авторитет RT на внешнем рынке
Интернет и СМИ
В Россотрудничестве оценили авторитет RT на внешнем рынке
Автоэксперт рассказал, как государство может помочь покупателям автомобилей
Авто
Автоэксперт рассказал, как государство может помочь покупателям автомобилей
автомобили
машины
Россия
рынки
утильсбор
Новый год
праздники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Нарколог предупредил о последствиях употребления безалкогольного пива
Доля российских вин на рынке приблизилась к рекордным 70%
«Бестолковое поведение»: в ГД раскритиковали Зеленского за одно решение
Юная гимнастка едва не лишилась спортивной карьеры по ошибке врачей
Врач предупредила, к каким тяжелым последствиям приводит анорексия
FONBET направил 5 млн рублей на помощь жителям Луганска и Мелитополя
Наступление ВС РФ на Запорожье 8 декабря: трупы, освободили ли Гуляйполе
США и Украина обсудили «ключевой» для России вопрос в переговорах
Домашний тиран избил жену из-за чистящего средства в раковине
Россиянам назвали последствия взлома аккаунта на «Госуслугах»
На главу судейской мафии разрешили возбудить дело
Огонь охватил здание администрации в Кашире
Магнитные бури сегодня, 8 декабря: что завтра, стресс, проблемы с ЖКТ, боли
Наступление ВС РФ на Харьков 8 декабря: пьяные бойцы-наркоманы, Волчанск
Раскрыто, сколько кадров заменят в России в ближайшие семь лет
Военэксперт поставил точку в споре о новых атаках ВСУ под Курском
Человек упал на пути в метро Москвы
Страшная авария с поездом унесла жизни двух человек
Москвичам рассказали, ждать ли снега в новогоднюю ночь
«Уникальное явление»: Путин оценил значимость «Бессмертного полка» для мира
Дальше
Самое популярное
От бутербродов с икрой отказалась! Готовлю бриоши с красной рыбой и укропным кремом — изысканно и просто
Общество

От бутербродов с икрой отказалась! Готовлю бриоши с красной рыбой и укропным кремом — изысканно и просто

Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом
Общество

Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом

Рулет «Эклер»: нежнейшая вкуснятина с шоколадным кремом, которую готовить гораздо проще эклеров
Общество

Рулет «Эклер»: нежнейшая вкуснятина с шоколадным кремом, которую готовить гораздо проще эклеров

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.