Аналитик назвал причины роста цен на золото

26 декабря 2025 в 16:18

Аналитик Вонг: рост цен на золото и серебро обусловлен инерцией рынка

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Рост цен на золото и серебро обусловлен инерцией рынка, сообщают «Финансы Mail» со ссылкой на слова старшего аналитика рынка Кельвина Вонга. Эксперт отметил, что цены на золото обновили исторический максимум.

Аналитик объяснил, что на рост стоимости драгоценных металлов повлияли спекулятивные факторы — снижение ликвидности в конце года, длительное ожидание снижения американских ставок и увеличение внешнеполитических рисков. Именно эти факторы подтолкнули показатели стоимости к новым рекордам.

Отмечается, что сейчас цена февральского фьючерса на золото на бирже Comex растет на 0,86%. Увеличение составило $38,6 — до $4541 за тройскую унцию.

Ранее сообщалось, что стоимость фьючерса на серебро с поставкой в марте 2026 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) обновила исторический максимум. Она превысила $75 за тройскую унцию.

