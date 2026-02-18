Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 февраля 2026 в 18:16

Богатых москвичей к Масленице кормят дорогими и токсичными блинами

Медик Гуреев предупредил о вреде «золотых» блинов, которые продают в Москве

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Украшенные пищевым золотом блины, которые московские заведения начали предлагать гостям по случаю Масленицы, могут вызывать раздражение желудочно-кишечного тракта, сообщил Telegram-каналу «SHOT Проверка» кандидат медицинских наук Сергей Гуреев. При этом в ресторанах настаивают на безопасности блюда и отмечают высокий спрос на угощение, сказано в публикации.

Золото в таких блюдах используется исключительно для украшения и не несет гастрономической ценности. Переплавить драгоценный металл и сделать из него украшение также не получится, поскольку его содержание в порции минимально. При этом риск для организма вполне реален, считает Гуреев.

Кандидат медицинских наук пояснил, что вместо чистого золота в составе могут оказаться токсичные сплавы, способные вызвать раздражение ЖКТ. Другие специалисты обращают внимание на психологический аспект: погоня за статусным потреблением негативно сказывается на ментальном здоровье.

Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала, что для приготовления низкокалорийных блинов лучше использовать овсяную или гречневую муку вместо обычной. По ее словам, также в блинную смесь вместо молока можно добавить воду или сок.

Масленица
блины
рестораны
Москва
золото
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ход РФ довел Зеленского до истерики, переговоры в Женеве: что будет дальше
Долги по кредитам и ЖКУ: на сколько могут урезать пенсию, что делать
«Европа в панике»: сбылись пророчества Владимира Путина 20-летней давности
Путин назвал приоритеты на годы вперед
Сотрудники бегут с украинского телеканала
Захарова поставила признание Макрона рядом с тайной Пугачевой
В Госдуме ответили, кто мешает достижению мира на Украине
Запорожская АЭС получила российскую лицензию на второй энергоблок
Мужчина выиграл 20,2 млн рублей на необычной ставке
Ребра воткнулись в печень: мать освободили после убийства сына?
«Жалко»: Кушанашвили об изгнании Сабурова из России
Реконструкция трамвайных путей в Саратове обернулась уголовным делом
Мать Гуменника поставила точку в вопросе смены гражданства фигуриста
Советник главы ДНР рассказал всю правду о восстаниях бойцов в рядах ВСУ
По заветам Гитлера. Пока Германия нищает, ВПК зарабатывает миллиарды
«Народный губернатор» Донецка ответит за дискредитацию ВС России
«Тяжелые, но деловые»: в Женеве прошли переговоры РФ, Украины и США — фото
Макаревич решил отметить 23 Февраля концертом в Германии
Депутат Колунов предупредил об изменении правил оплаты ЖКУ с 1 марта
Труп в зеленке. Как сталкер расправился со стюардессой в Дубае, подробности
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото
Спорт

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.