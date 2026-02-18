Богатых москвичей к Масленице кормят дорогими и токсичными блинами Медик Гуреев предупредил о вреде «золотых» блинов, которые продают в Москве

Украшенные пищевым золотом блины, которые московские заведения начали предлагать гостям по случаю Масленицы, могут вызывать раздражение желудочно-кишечного тракта, сообщил Telegram-каналу «SHOT Проверка» кандидат медицинских наук Сергей Гуреев. При этом в ресторанах настаивают на безопасности блюда и отмечают высокий спрос на угощение, сказано в публикации.

Золото в таких блюдах используется исключительно для украшения и не несет гастрономической ценности. Переплавить драгоценный металл и сделать из него украшение также не получится, поскольку его содержание в порции минимально. При этом риск для организма вполне реален, считает Гуреев.

Кандидат медицинских наук пояснил, что вместо чистого золота в составе могут оказаться токсичные сплавы, способные вызвать раздражение ЖКТ. Другие специалисты обращают внимание на психологический аспект: погоня за статусным потреблением негативно сказывается на ментальном здоровье.

Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала, что для приготовления низкокалорийных блинов лучше использовать овсяную или гречневую муку вместо обычной. По ее словам, также в блинную смесь вместо молока можно добавить воду или сок.