Диетолог дала советы по приготовлению низкокалорийных блинов

Для приготовления низкокалорийных блинов лучше использовать овсяную или гречневую муку вместо обычной, рассказала «Вечерней Москве» диетолог Елена Соломатина. По ее словам, также в блинную смесь вместо молока можно добавить воду или сок.

Кроме того, если заменить молоко минеральной водой, то калорий в блинах будет в разы меньше. А блины получатся пышнее из-за углекислого газа. Также вместо молока можно добавить сок, даже томатный, — рассказала Соломатина.

Диетолог призвала свести к минимуму добавление масла. По ее словам, лучше использовать блинницу или наносить масло на сковороду кисточкой.

Ранее врач-терапевт Дмитрий Демидик рассказал, что блины со сладкими начинками могут спровоцировать скачки глюкозы и инсулина в организме. Он отметил, что такую реакцию также могут спровоцировать мясо и сыр, добавленные в блины.