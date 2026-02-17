Врач перечислил наиболее опасные начинки для блинов

Блины со сладкими начинками могут спровоцировать скачки глюкозы и инсулина в организме, рассказал MIR24.TV врач-терапевт главный врач сети клиник Дмитрий Демидик. Он отметил, что такую реакцию nfr;t могут спровоцировать мясо и сыр, добавленные в блины.

Некоторые любят применять в начинках колбасу, ветчину, плавленый сыр, что также способствует возникновению вышеперечисленных проблем. Сладкие начинки и начинки из переработанного мяса опасны не только в блинах, но и в целом в применении в обычном рационе, потому что происходит резкий выброс инсулина. За счет этого повышается гликемическая нагрузка на организм, возникает ожирение по абдоминальному типу, — рассказал Демидик.

Врач посоветовал добавлять в блины творог без сахара, авокадо или красную рыбу. По его словам, даже в масленицу необходимо питаться в меру — лучше есть не более трех блинов в сутки.

Ранее диетолог Татьяна Молостова рассказала, что даже в Масленичную неделю не стоит есть блины каждый день, чтобы не навредить здоровью. По ее словам, блины лучше всего есть в первой половине дня.