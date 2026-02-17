Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 февраля 2026 в 13:33

Врач перечислил наиболее опасные начинки для блинов

Врач Демидик: сладкие начинки для блинов могут вызвать скачки глюкозы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Блины со сладкими начинками могут спровоцировать скачки глюкозы и инсулина в организме, рассказал MIR24.TV врач-терапевт главный врач сети клиник Дмитрий Демидик. Он отметил, что такую реакцию nfr;t могут спровоцировать мясо и сыр, добавленные в блины.

Некоторые любят применять в начинках колбасу, ветчину, плавленый сыр, что также способствует возникновению вышеперечисленных проблем. Сладкие начинки и начинки из переработанного мяса опасны не только в блинах, но и в целом в применении в обычном рационе, потому что происходит резкий выброс инсулина. За счет этого повышается гликемическая нагрузка на организм, возникает ожирение по абдоминальному типу, — рассказал Демидик.

Врач посоветовал добавлять в блины творог без сахара, авокадо или красную рыбу. По его словам, даже в масленицу необходимо питаться в меру — лучше есть не более трех блинов в сутки.

Ранее диетолог Татьяна Молостова рассказала, что даже в Масленичную неделю не стоит есть блины каждый день, чтобы не навредить здоровью. По ее словам, блины лучше всего есть в первой половине дня.

Читайте также
Масленица в мире: какие праздники провожают зиму перед постом
Семья и жизнь
Масленица в мире: какие праздники провожают зиму перед постом
На молоке — прошлый век! Теперь пеку на светлом пенном — блины тонкие, ажурные и совсем не рвутся
Общество
На молоке — прошлый век! Теперь пеку на светлом пенном — блины тонкие, ажурные и совсем не рвутся
Врач рассказал, как сохранить здоровье на сидячей работе
Здоровье/красота
Врач рассказал, как сохранить здоровье на сидячей работе
Врач объяснила, что делать жильцам при обнаружении больного туберкулезом
Здоровье/красота
Врач объяснила, что делать жильцам при обнаружении больного туберкулезом
Праздник без вреда для ЖКТ: как есть блины при гастрите или панкреатите
Life Style
Праздник без вреда для ЖКТ: как есть блины при гастрите или панкреатите
блины
врачи
начинки
здоровье
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме приняли закон о выдаче комнат одной категории студентов
Госдума сняла с рассмотрения вопрос об НДС на иностранные товары
Макрона засняли на пробежке в Индии
Раскрыто, сколько семей участников СВО получили гумпомощь в 2025 году
Стало известно, кто требует снесения построек Киркорова и его соседей
Милонов дал совет сыну актрисы Васильевой после скандального видео с женой
Сон без перегрева: какие материалы лучше работают круглый год
Адвокат экс-продюсера «Ласкового мая» не явился на заседание по апелляциям
Самая красивая спортсменка ОИ-2026 показала бюстгальтер и получила $1 млн
Психолог поделилась способами снизить тревогу перед родами
Путин напомнил губернаторам о шефстве над семьями бойцов СВО
Звездный состав «Крестного отца» выразил соболезнования семье Дюваля
Анна Asti раскрыла причину отъезда из России
Госдума обязала операторов отключать связь по требованию ФСБ
Стало известно о росте промышленного производства в Подмосковье
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 17 февраля, фото, видео
Студенческие семьи в Петербурге получат выплаты при рождении ребенка
Предприниматель дала советы, как начать вести активный образ жизни
Политолог ответил, зачем министр армии США приехал на переговоры в Женеву
Названы предпринимаемые государством меры для защиты от мошенников
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Возраст получения страховой пенсии по старости в РФ могут снизить летом
Общество

Возраст получения страховой пенсии по старости в РФ могут снизить летом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.