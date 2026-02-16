Диетолог дала советы, как не навредить здоровью во время Масленицы

Диетолог дала советы, как не навредить здоровью во время Масленицы Пульмонолог Молостова: не стоит есть блины каждый день

Даже в масленичную неделю не стоит есть блины каждый день, чтобы не навредить здоровью, посоветовала кандидат медицинских наук пульмонолог Татьяна Молостова. В разговоре с «Радио 1» специалист порекомендовала не менять привычный рацион из-за праздников. По ее словам, блины лучше всего есть в первой половине дня.

Она уточнила, что важно правильно сочетать блюдо с другими продуктами. Кроме того, по словам пульмонолога, важно контролировать порции — взрослому человеку не стоит съедать больше двух-трех блинов среднего размера за раз.

Между приемами пищи, поделилась Молостова, следует выпивать чистую воду, травяной или зеленый чай. Она предупредила, что нельзя запивать блины сладким чаем или газировкой.

Ранее пресс-служба межрегионального управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области рассказала, что на Масленицу не следует есть больше двух блинов с начинкой и больше трех тонких блинов за один раз. По данным ведомства, добавки (мясные и творожные) существенно увеличивают калорийность порции.