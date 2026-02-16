Зимняя Олимпиада — 2026
16 февраля 2026 в 12:57

Стало известно, сколько блинов можно съесть на Масленицу

Роспотребнадзор порекомендовал россиянам есть не более трех блинов без начинки

Фото: Shutterstock/FOTODOM
На Масленицу не следует есть больше двух блинов с начинкой и больше трех тонких блинов за один раз, передает пресс-служба межрегионального управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. По данным ведомства, добавки (мясные и творожные) существенно увеличивают калорийность порции.

Для здорового взрослого человека комфортная и безопасная порция — это два-три тонких блина (примерно 100–150 граммов) за один прием пищи. Если блины большие, толстые или с калорийной начинкой, лучше ограничиться одной-двумя штуками, — сказано в сообщении.

По данным ведомства, детям можно съесть один или два блина с небольшим количеством сахара и жирных соусов. Из добавок лучше выбрать свежие ягоды, несладкий и нежирный творог, рыбу или овощи. Готовые блины следует хранить в холодильнике.

Ранее заместитель директора Института медицины НГУ Дарья Подчиненова предупредила, что традиционные блины могут быть опасны для людей с целиакией или непереносимостью белков пшеницы. Эксперт также подчеркнула, что в зону риска попадают россияне с аллергией на коровье молоко.

