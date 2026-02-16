Зимняя Олимпиада — 2026
16 февраля 2026 в 05:43

Врач рассказала о противопоказаниях к употреблению блинов

Врач Подчиненова: людям с аллергией на молоко блины противопоказаны

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Доцент и кандидат медицинских наук, замдиректора Института медицины НГУ, Дарья Подчиненова в разговоре с ТАСС предупредила россиян о серьезных ограничениях в употреблении главного масленичного блюда. По словам эксперта, людям с непереносимостью белков пшеницы или целиакия традиционное угощение может навредить.

Также в зоне риска находятся люди с аллергией на коровье молоко. Впрочем, есть выход: пшеничную муку можно заменить на рисовую, а молоко — на кефир или воду.

Особую осторожность советует проявить пациентам с желчнокаменной болезнью и тем, кто перенес операцию по удалению желчного пузыря. Из-за высокой жирности блюда врач не рекомендует превращать Масленицу в марафон по поеданию блинов и призывает не забывать о других продуктах.

Ряд исследований подтверждает, что частое употребление жареной пищи <…> связано с более высоким риском развития сахарного диабета второго типа, сердечной недостаточности, ожирения и гипертонии, — пояснила эксперт.

Ранее стало известно, что на Масленицу следует отказаться от блинов со сладкими начинками и обратить внимание на варианты с мясом, рыбой или творогом. Как заявил ведущий эксперт союза «Здоровье здоровых» Андрей Мартюшев-Поклад, блины с вареньем, медом или сгущенным молоком особенно нежелательны для здоровья, так как усиливают негативные эффекты пшеничной муки.

