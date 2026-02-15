Эксперт перечислил вредные начинки для блинов Эксперт Андрей Мартюшев-Поклад призвал не есть блины со сладкими начинками

На Масленицу следует отказаться от блинов со сладкими начинками и обратить внимание на варианты с мясом, рыбой или творогом, заявил ведущий эксперт союза «Здоровье здоровых» Андрей Мартюшев-Поклад. По его словам, блины с вареньем, медом или сгущенным молоком особенно нежелательны для здоровья, так как усиливают негативные эффекты пшеничной муки, передает РИА Новости.

С точки зрения метаболического здоровья, крайне нежелательны сладкие начинки, хотя многие любят именно их. Блины с такой начинкой усиливают все нежелательные эффекты пшеничной муки, — рассказал Мартюшев-Поклад.

Эксперт пояснил, что глютен, содержащийся в пшенице, негативно влияет на слизистую кишечника и повышает его проницаемость. Менее вредными он считает блины из гречневой или овсяной муки, а также набирающие популярность варианты из кокосовой муки.

Здоровому человеку, по его мнению, рекомендуется съедать не более 200-300 граммов блинов (пять-восемь штук), а людям с хроническими заболеваниями или лишним весом — ограничиться двумя. Он подчеркнул, что, несмотря на любовь к этому блюду, блины не являются здоровой пищей.

Ранее религиовед, эксперт комитета Госдумы РФ по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Игорь Иванишко отмечал, что Русская православная церковь запрещает распитие спиртных напитков, в том числе и на Масленицу. По его словам, утверждения, что в честь праздника благословляется обильное употребление медовухи, вина и других напитков, неверны.