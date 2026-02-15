Зимняя Олимпиада — 2026
15 февраля 2026

Раскрыто, можно ли православным христианам пить алкоголь на Масленицу

Религиовед Иванишко: Церковь запрещает употребление алкоголя даже на Масленицу

Русская православная церковь запрещает распитие спиртных напитков, в том числе и на Масленицу, сообщил NEWS.ru религиовед, эксперт комитета Госдумы РФ по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Игорь Иванишко. По его словам, утверждения, что в честь праздника благословляется обильное употребление медовухи, вина и других напитков, не верны.

Часто на уличных гуляньях можно услышать, что в эти дни Церковь якобы благословляет обильное употребление медовухи, вина и разных увеселительных напитков. На самом деле Церковь словами Священного Писания всегда предупреждает своих чад: «Не упивайтесь вином», «Не обманывайте себя, пьяницы Царства Божия не наследуют», — напомнил Иванишко.

Он уточнил, что в масленичную неделю православные верующие должны духовно готовиться к Великому посту, посещать храмы, участвовать в литургиях и службах, обращаться к богу с покаянными мыслями. Также, добавил религиовед, в это время рекомендуется уделять больше времени чтению Евангелия, жития святых.

Ранее нутрициолог Наталья Войтович заявила, что на Масленицу рекомендуется готовить блины на пшеничной цельнозерновой муке и кокосовом масле. Она призвала следить, чтобы еда не подгорала и не была чрезмерно жирной: это позволит избежать проблем с ЖКТ. По ее словам, сахар лучше заменить на полезные подсластители. Также врач порекомендовала добавлять в рацион тушеные или запеченные овощи, отказаться от переедания и больше гулять на свежем воздухе.

