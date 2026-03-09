Зимняя Олимпиада — 2026
09 марта 2026 в 16:04

Российский гимн вернулся на Паралимпиаду спустя 12 лет

На Паралимпиаде в Италии впервые с 2014 года прозвучал гимн России

Варвара Ворончихина Варвара Ворончихина Фото: Maxim Thore/Keystone Press Agency/Global Look Press
Российский гимн впервые с 2014 года прозвучал на церемонии награждения Паралимпийских игр в Италии после победы горнолыжницы Варвары Ворончихиной. Спортсменка завоевала золото в супергиганте, принеся сборной первую высшую награду на Играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

Российские атлеты впервые за 12 лет выступают на Паралимпиаде с национальной символикой. В сентябре 2025 года Международный паралимпийский комитет (МПК) полностью восстановил в правах Паралимпийский комитет России, что позволило вернуть флаг и гимн на официальные церемонии.

Игры в Италии проходят с 6 по 15 марта, в них участвуют шесть россиян. Ранее Ворончихина и Алексей Бугаев завоевали бронзу в скоростном спуске. Золото Ворончихиной стало первым для сборной на этом турнире.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев расценил заявление МОК о спорте как «маяке надежды» в качестве сигнала к скорому снятию ограничений с российских атлетов. Глава Олимпийского комитета России подчеркнул, что многолетняя дискриминация по национальному признаку наносит ущерб мировому спорту, и выразил надежду на восстановление статуса комитета.

Паралимпиада
гимны
Россия
россияне
спортсмены
награды
