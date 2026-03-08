Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 марта 2026 в 20:15

Сестра Марии Шукшиной раскрыла правду о ее дочери

Ольга Шукшина назвала дочь Марии Шукшиной травмированной

Анна Шукшина Анна Шукшина Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Анна Шукшина, дочь актрисы Марии Шукшиной, пытается убежать от себя через спорт, заявила Ольга Шукшина, сестра артистки, в беседе с корреспондентами программы «Ты не поверишь!» на НТВ. По ее словам, девушка очень травмирована.

Аня очень травмирована, как выяснилось. Уперлась в фитнес сейчас. Для меня это как заглушить свою боль, понимаете? Чтобы не слышать, не видеть. Это побег от себя. Ну, как мы понимаем, естественно, от себя не убежать, — поделилась Ольга.

Анна Шукшина увлекается бодибилдингом и постоянно тренируется в зале. У 36-летней спортсменки пятиразовое питание с высоким содержанием белка. Недавно она получила звание мастера спорта в своей весовой категории — на международном турнире она выполнила жим штанги лежа весом 110 килограммов.

Ранее певица Светлана Светикова рассказала о ночном происшествии с восьмимесячной дочерью. Малышка, преодолев препятствия на кровати, тихо поползла к матери и упала. Артистка призналась, что они с мужем испытали шок, но травм удалось избежать благодаря низкой кровати и мягкому полу.

Мария Шукшина
дети
спортсмены
артисты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ЦСКА потерпел неожиданное поражение
Захарова «прошлась» по Зеленскому и однополым парам на 8 Марта
Силы ПВО сбили еще три дрона ВСУ на подлете к Москве
Нижегородский цветочный загладил вину перед ребенком роскошными букетами
«Увидите в ближайшие дни»: в США раскрыли свои ожидания по Ближнему Востоку
Подмосковный аэропорт временно закрыл небо
На Западе забили тревогу из-за энергетического коллапса Европы
Средства ПВО уничтожили несколько десятков дронов ВСУ над Россией
В Иране назвали фамилию нового лидера страны
Подавший сигнал тревоги самолет Azur Air приземлился в Мьянме
Река под Волчанском забрала жизни тысячи бойцов ВСУ
Названа возможная причина проблем у авиарейса из Тюмени
В США раскрыли, на какую сумму получили золота от Венесуэлы
Названо число эвакуированных из Ирана в Азербайджан россиян
В Швеции арестовали члена экипажа сухогруза с россиянами
«Прагматичная мера»: министр из США высказался о санкциях против России
Вылетевший из Тюмени самолет подал сигнал тревоги
Казахстанские спасатели эффектно взорвали лед на реке и взволновали США
Появилась первая официальная информация о погибших военных ЦАХАЛ
Военблогер раскрыл детали удачной операции в Краматорске
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта
Россия

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.