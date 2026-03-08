Сестра Марии Шукшиной раскрыла правду о ее дочери

Анна Шукшина, дочь актрисы Марии Шукшиной, пытается убежать от себя через спорт, заявила Ольга Шукшина, сестра артистки, в беседе с корреспондентами программы «Ты не поверишь!» на НТВ. По ее словам, девушка очень травмирована.

Аня очень травмирована, как выяснилось. Уперлась в фитнес сейчас. Для меня это как заглушить свою боль, понимаете? Чтобы не слышать, не видеть. Это побег от себя. Ну, как мы понимаем, естественно, от себя не убежать, — поделилась Ольга.

Анна Шукшина увлекается бодибилдингом и постоянно тренируется в зале. У 36-летней спортсменки пятиразовое питание с высоким содержанием белка. Недавно она получила звание мастера спорта в своей весовой категории — на международном турнире она выполнила жим штанги лежа весом 110 килограммов.

