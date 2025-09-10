Празднование Дня города в Москве
Известная телеведущая разнесла ЕГЭ

Телеведущая Шукшина раскритиковала ЕГЭ за фрагментацию сознания детей

В ЕГЭ нет ничего фундаментального, такая система приводит к фрагментации сознания детей, заявила телеведущая Мария Шукшина в интервью СБТВ. Она отметила, что преимуществом обладала советская система, которая позволял формировать целостный взгляд.

Сейчас все разделили. ЕГЭ, что это такое? Кнопочку нажми, правильный ответ выбери. Это какая-то фрагментация, это не фундаментальное. У наших детей уже нет целостного взгляда на вещи, что давала советская школа. Мы могли понимать, что происходит, могли сложить пазл, сейчас нет такого, — заявила Шукшина.

Ранее депутат Государственной думы от фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Кузнецов в интервью NEWS.ru заявил о необходимости кардинального пересмотра системы ЕГЭ в России. По мнению парламентария, в текущем формате школьники воспринимают государственный экзамен как чрезмерный стресс. Кузнецов также отметил, что система образования излишне перегружает детей домашними заданиями.

До этого министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что с 2026 года поступающим в гуманитарные вузы не нужно будет сдавать ЕГЭ по истории в обязательном порядке. Основными экзаменами для всех выпускников останутся русский язык и математика.

