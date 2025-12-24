Новый год-2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 декабря 2025 в 10:59

Стало известно, кто мог подорвать машину ДПС на юге Москвы

Криминалист Игнатов: подрывником в Москве мог быть мигрант или агент СБУ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Автомобиль ДПС на юге Москвы мог подорвать мигрант или агент украинских спецслужб, заявил NEWS.ru криминалист Михаил Игнатов. Он предположил, что причастному ко взрыву лицу пообещали денежное вознаграждение.

Не исключаю, что подрывник [служебной машины ДПС на юге Москвы] был каким-то очередным мигрантом. Для них нет никаких ограничений, особенно в плане идеологии. Им платят деньги, они делают, что говорят. Деньги для них важнее всего. Или это мог быть агент украинских спецслужб, который попал в Россию под видом беженцев. К сожалению, их очень много осело в РФ — вражеских элементов. Надеюсь, что террористическое подполье будет полностью вскрыто. По-другому их назвать нельзя, — высказался Игнатов.

Ранее сообщалось, что число жертв взрыва в Орехово-Борисово на юге Москвы увеличилось до трех человек. Среди них — двое полицейских. Третьего погибшего обнаружили возле поврежденного служебного автомобиля ДПС. В Следственном комитете России сообщили, что это был тот самый человек, который осуществил подрыв.

взрывы
Москва
ДПС
происшествия
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Кинолог рассказала, как подготовить собаку к празднованию Нового года
Киберэксперт ответил, почему активность мошенников растет перед праздниками
Психиатр ответил, как мошенники заставили мужчину взорвать полицейских
Оверчук заявил о переориентации торговли России на незападные страны
Бабушка не вернула квартиру по «схеме Долиной» и отомстила покупателям
Лавров назвал темы переговоров Путина с главой МИД Сирии
Юрист объяснил, станет ли первый штраф за склонение к абортам прецедентом
Мой секретный рецепт цитрусового ликера, который покорит всех
Россиянам дали рекомендации по защите своих устройств от мошенников
Королевская семья Британии: новости, родственник Дианы пытался убить жену
СК показал работу следователей и криминалистов на месте взрыва в Москве
Усольцевы могли исчезнуть из-за резкой смены погоды
Погода в Москве в среду, 24 декабря: к Новому году вернется оттепель?
Спектакль «Вероника решает» пройдет в театре «Модерн»
Публикация файлов Эпштейна обернулась хаосом
«Я верил в Деда Мороза»: отец устроил истерику на утреннике сына
Стало известно о новых функциях iPhone 18 Pro
Названа новая версия взрыва на юге Москве, унесшего жизни двух полицейских
Бывшего «короля» Балашихи и его подельника задержали за вымогательство
Автоэксперт раскрыл, как проверить качество незамерзайки
Дальше
Самое популярное
Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично
Семья и жизнь

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.