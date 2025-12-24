Стало известно, кто мог подорвать машину ДПС на юге Москвы Криминалист Игнатов: подрывником в Москве мог быть мигрант или агент СБУ

Автомобиль ДПС на юге Москвы мог подорвать мигрант или агент украинских спецслужб, заявил NEWS.ru криминалист Михаил Игнатов. Он предположил, что причастному ко взрыву лицу пообещали денежное вознаграждение.

Не исключаю, что подрывник [служебной машины ДПС на юге Москвы] был каким-то очередным мигрантом. Для них нет никаких ограничений, особенно в плане идеологии. Им платят деньги, они делают, что говорят. Деньги для них важнее всего. Или это мог быть агент украинских спецслужб, который попал в Россию под видом беженцев. К сожалению, их очень много осело в РФ — вражеских элементов. Надеюсь, что террористическое подполье будет полностью вскрыто. По-другому их назвать нельзя, — высказался Игнатов.

Ранее сообщалось, что число жертв взрыва в Орехово-Борисово на юге Москвы увеличилось до трех человек. Среди них — двое полицейских. Третьего погибшего обнаружили возле поврежденного служебного автомобиля ДПС. В Следственном комитете России сообщили, что это был тот самый человек, который осуществил подрыв.