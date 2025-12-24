Новый год-2026
24 декабря 2025 в 08:54

Выросло число погибших при подрыве служебного авто на юге Москвы

Число погибших в результате взрыва на юге Москвы увеличилось до трех

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Число погибших в результате взрыва в районе Орехово-Борисово на юге Москвы увеличилось до трех, сообщил Telegram-канал Mash. По его информации, тело третьего человека обнаружили недалеко от подорванной служебной машины. В Следственном комитете РФ сообщили, что им оказался подрывник.

По данным источника, сотрудники правоохранительных органов выясняют, кому принадлежало тело третьего погибшего — подрывнику или случайному прохожему. Тем временем представители Следственного комитета России заявили, что третьим погибшим оказался подрывник. В ходе задержания он оказал сопротивление и привел в действие взрывное устройство.

Ранее источник RT сообщил о гибели двух инспекторов ДПС в результате ЧП. Сведения о том, что взрывное устройство бросили в стекло патрульного автомобиля, собеседник издания не подтвердил.

Инцидент произошел рядом с полицейским участком на улице Елецкой. По предварительным данным, на месте происшествия сдетонировал автомобиль. В пресс-службе Следственного комитета сообщили о двух пострадавших сотрудниках ДПС. Ведомство возбудило уголовное дело по данному факту.

Как рассказал один из очевидцев происшествия, подозрительный мужчина в маске и капюшоне мог поджидать сотрудников ДПС незадолго до взрыва. По его словам, мужчина внимательно рассматривал припаркованные машины, заглядывая в окна.

