Сотрудники ДПС пострадали в результате инцидента на юге Москвы СК: сотрудники ДПС получили ранения в результате инцидента на юге Москвы

В результате инцидента в Москве на улице Елецкой в ночь на среду, 24 декабря, пострадали сотрудники ДПС, передает пресс-служба Следственного комитета. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Следователи и криминалисты столичного СК устанавливают обстоятельства инцидента, произошедшего на юге Москвы, в результате которого пострадали сотрудники ДПС, — говорится в публикации.

Ранее Telegram-канал Baza писал, что в Орехово-Борисово прогремел взрыв рядом с полицейским участком на улице Елецкой. Baza отметила, что сдетонировал автомобиль, территорию оцепили, на месте работают саперы, пожарные и полиция. Информации о причинах произошедшего пока нет.

До этого начальник управления оперативной подготовки Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенант Фанил Сарваров погиб при подрыве его автомобиля на улице Ясеневой в Москве. По предварительной информации, взрывное устройство было заложено под днищем Kia Sorento. В СК информировали, что к подрыву Сарварова могут быть причастны украинские спецслужбы.