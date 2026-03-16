Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 марта 2026 в 06:15

«Бомба замедленного действия»: названа опасность позы нога на ногу

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Поза нога на ногу провоцирует перекос таза, заявила NEWS.ru остеопат и преподаватель Елена Скляр. По ее словам, асимметричное положение тела при таком сидении может привести к укорачиванию ноги и проблемам с позвоночником.

Каждый из нас хотя бы раз в жизни закидывал ногу на ногу. Для многих это просто удобная поза, но с точки зрения здоровья — это бомба замедленного действия для опорно-двигательного аппарата и сосудистой системы. От такого сидения происходит перекос таза. Верхняя нога давит на нижнюю, заставляя бедро ротироваться внутрь, а крестец — скручиваться. Это создает блоки в крестцово-подвздошных сочленениях. В долгосрочной перспективе возникает функциональное укорочение одной ноги, что неизбежно вызывает компенсаторные искривления позвоночника, — пояснила Скляр.

По ее словам, эта поза несет угрозу и для сосудов. Специалист отметила, что передавливания магистральных артерий под коленом и в области таза нарушают кровообращение, а это приводит к неприятным последствиям.

От позы нога на ногу под коленом пережимаются сосуды. В области таза ухудшается кровообращение и сдавливаются нервные стволы. Отсюда отеки, онемение стоп, нарушение венозного оттока и застойные явления в малом тазу, которые влияют на мочеполовую сферу. При наличии предрасположенности это повышает риски для венозной системы. Также, чтобы компенсировать перекос таза и удержать взгляд прямо, шея вынуждена постоянно напрягаться. Результат — хронические головные боли, мигрени и зажимы воротниковой зоны. Держите стопы на полу, а колени — на одном уровне, — резюмировала Скляр.

Ранее врач-невролог Светлана Александрова заявила, что перенапряжение мышц, длительное сидение, обезвоживание или дефицит магния, калия либо кальция могут быть причиной ночных судорог в ногах. По ее словам, конечности также сводит из-за нарушения электролитного баланса, снижения кровотока, варикозной болезни и заболеваний периферических нервов.

врачи
здоровье
болезни
советы
Дмитрий Бугров
Наталья Наволоцкая
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.