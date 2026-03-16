16 марта 2026 в 05:26

Жительница Селидово рассказала об убийстве матери с ребенком снайпером ВСУ

Жительница Селидово в ДНР рассказала об убийстве матери с ребенком снайпером ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Женщина-снайпер ВСУ убила мать с ребенком в Селидово в ДНР, рассказала РИА Новости местная жительница Ирина Примак. Свидетельница сообщила, что снайперша вела огонь из многоэтажки, расстреливая мирных жителей.

На южном микрорайоне жили гражданские еще в подвалах. И вот мама с ребенком и шла, снайпер играючи сначала убил маму — она закрыла собой мальчика. Мальчик начал шевелиться, а потом убил мальчика. В многоэтажке сидела (снайперша ВСУ — NEWS.ru) и расстреливала людей, — сказано в сообщении.

Соседи смогли похоронить погибших лишь спустя время во дворах. По словам женщины, подобные случаи жестокости ВСУ в отношении гражданских не единичны.

Ранее в Брянской области при атаке беспилотников пострадал мирный житель. Как уточнил губернатор региона Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины нанесли удар по территории сельскохозяйственного предприятия, применив дроны-камикадзе.

До этого стало известно, что число погибших при ракетной атаке ВСУ на Брянск выросло до семи человек, заявил губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, ранены 42 мирных жителя. Из них девять в тяжелом состоянии были доставлены санитарной авиацией для лечения в больницах Москвы.

