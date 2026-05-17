17 мая 2026 в 10:47

Отвергнутый абьюзер зарезал экс-возлюбленную прямо на рабочем месте

В Кении мужчина зарезал экс-возлюбленную за отказ продолжать отношения

Полиция Кении Полиция Кении Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Кении мужчина расправился с бывшей возлюбленной после расставания, передает Tuko. По данным издания, пара вместе работала в офисе компании по выдаче кредитов. Коллеги называли их отношения токсичными.

Как говорится в материале, за несколько недель до трагедии женщина съехала от молодого человека. После этого, по версии следствия, подозреваемый пришел в офис с ножом. Мужчина напал на бывшую девушку после окончания рабочего дня и нанес ей несколько ударов. Очевидцы удерживали нападавшего до приезда сотрудников полиции.

Он нанес ей несколько ножевых ранений, после чего скрылся с места происшествия, оставив ее в критическом состоянии. Свидетели отвезли ее в ближайшую медицинскую клинику, но она упала без сознания прямо у входа и скончалась, — сказано в статье.

Ранее многодетная мать из Оренбурга Алла Б. лишилась зрения после жестокого нападения бывшего возлюбленного. В крещенскую ночь 19 января мужчина нанес ей 21 ножевое ранение, в том числе в область глаз. О разрыве она задумалась еще в августе 2025 года. Переломным моментом стало первое нападение: возлюбленный избил Аллу в такси, сломал ей нос и после этого скрылся.

