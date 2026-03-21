21 марта 2026 в 19:54

Кенийский островок оказался завален тысячами люксовых автомобилей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Остров Ламу у побережья Кении оказался заполнен тысячами новых люксовых автомобилей из-за сбоев в судоходстве по Ормузскому проливу, вызванных американо-израильской операцией против Ирана, сообщает газета Bild. На небольшой клочок суши площадью 57 квадратных километров, где проживает около 26 тыс. человек, уже выгружено порядка 4 тыс. машин, включая новые Porsche и Volkswagen.

Суда с премиальными автомобилями направлялись в Дубай, однако вынуждены были изменить маршруты в связи с фактической блокадой Ормузского пролива. В скором времени к берегам острова должен подойти еще один корабль, перевозящий 5 тыс. машин.

Ранее высокопоставленный представитель иранского руководства заявил, что судоходство в Ормузском проливе возобновится лишь после полного прекращения военных действий в Ближневосточном регионе и выполнения ряда требований. В числе условий — выплата компенсации Ирану за нанесенный урон, прекращение нападений на союзные иранской стороне группировки и вывод израильских вооруженных сил из Ливана.

