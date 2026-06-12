Женщина «изрисовала» ключом машины в российском городе

Пьяная москвичка повредила четыре припаркованных автомобиля в Твери, поцарапав их металлическим ключом, сообщили в пресс-службе МВД в соцсетях. 39-летняя женщина приехала в город к родственникам, а ночью вышла во двор и «прошлась» ключом по кузовам стоявших машин.

Владельцы оценили ущерб в суммы от 35 тыс. до 69 тыс. рублей каждый, а общий размер причиненного вреда превысил 185 тыс. рублей. Установить виновную помогли камеры видеонаблюдения — полицейские быстро вышли на ее след. Женщина уже признала свою вину. Следователям предстоит выяснить мотивы ее поступка.

Ранее в Новосибирске женщина разгромила чужой автомобиль битой на парковке у дома на улице Высоцкого. На видеозаписи видно, как она наносит удары по капоту, лобовому стеклу, фарам и дверям машины. Когда к месту происшествия подошел владелец автомобиля, появившийся рядом незнакомец пообещал ему возместить ущерб.

До этого в Рязани 20-летний владелец иномарки обнаружил царапины на своем автомобиле. Полицейские установили, что повреждения нанесены металлическим предметом. Виновником оказался мстительный сосед, с которым у молодого человека был конфликт.