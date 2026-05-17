Ростовский вуз перешел на дистант из-за обстрелов ВСУ ДГТУ в Азове перешел на дистанционное обучение после обстрела ВСУ

Студентов Донского государственного технического университета в Азове временно перевели на дистанционное обучение после ночной атаки беспилотников, пишет Telegram-канал Don Mash. По его данным, в здании вуза выбило окна.

Директор учебного заведения Евгений Ладоша сообщил, что серьезных повреждений нет, но пострадал стеклопакет. Сейчас в корпусе убирают осколки и оценивают ущерб. Губернатор региона сообщил, что ночью силы ПВО отражали атаку в Азовском, Неклиновском, Чертковском и Верхнедонском районах.

Ранее в Чебоксарах школы временно перевели на дистанционный режим из-за угрозы атаки БПЛА. Жителей также попросили ограничить передвижение по городу и не подходить к окнам и балконам.

До этого жительница Лобни получила осколочные ранения во время ночной атаки Вооруженных сил Украины на столичный регион. Также после падения обломков в городе повреждения получили около пяти многоквартирных домов. Кроме того, в городе пострадали примерно 20 автомобилей. Позже появилась информация о повреждениях дома на улице Спортивной.