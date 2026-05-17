Здание университета в Азове пострадало при атаке БПЛА на Ростовскую область

Здание университета в Азове пострадало при атаке БПЛА на Ростовскую область

Филиал Донского государственного технического университета (ДГТУ) в Азове получил повреждения во время беспилотной атаки ВСУ на Ростовскую область, сообщил губернатор Юрий Слюсарь в Telegram-канале. По его словам, взрывной волной в здании выбило стекла.

К сожалению, не обошлось без последствий на земле. Пострадавших нет. В городе Азове в результате падения БПЛА взрывной волной повреждено остекление в здании ДГТУ, — написал Слюсарь.

Глава региона отметил, что беспилотники были сбиты в Азове и трех районах — Неклиновском, Чертковском, Верхнедонском. При этом режим беспилотной опасности продолжает действовать в регионе.

Ранее в Минобороны России сообщили, что силы ПВО за ночь с 16 на 17 мая ликвидировали и перехватили 556 украинских беспилотников над российскими регионами. По данным ведомства, их сбили над территориями Белгородской, Калужской, Курской, Орловской, Брянской, Воронежской, Тульской, Смоленской, Псковской, Липецкой, Тверской, Ростовской областей. Также БПЛА были уничтожены над Краснодарским краем, Московским регионом и Крымом, акваториями Черного и Азовского морей.