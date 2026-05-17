Как увеличить пенсию по старости без северного стажа: пять рабочих способов

По данным Соцфонда, по итогам апреля 2026 года средний размер пенсии превысил 30 тысяч рублей в 12 регионах страны. Все они относятся к северным территориям. В лидерах — Камчатка, Чукотка и Магаданская область. О том, как повысить будущую пенсию тем, кто не имеет северного стажа, расскажет NEWS.ru.

Какие регионы оказались в лидерах по размеру пенсий

Самые высокие выплаты зафиксированы в Чукотском автономном округе — 42,2 тыс. рублей. Далее следуют Ненецкий АО (38,8 тыс.), Камчатский край (37,5 тыс.), Магаданская область (37,4 тыс.) и Ханты-Мансийский АО (37 тыс.).

Также в число лидеров вошли Ямало-Ненецкий АО (36,4 тыс.), Мурманская область (34,2 тыс.), Сахалинская область и Республика Саха (Якутия) — по 33,7 тыс. рублей, Республика Коми (32,2 тыс.), Архангельская область (31,7 тыс.) и Республика Карелия (31 тыс.).

Для сравнения: средний размер пенсии в целом по России в апреле 2026 года составил 25 397 рублей.

Как повысить пенсию без северной надбавки

Размер страховой пенсии, как отмечают эксперты, прежде всего зависит от трех факторов: величины официального оклада, продолжительности отработанного стажа и размера персональных надбавок.

Отсрочка выхода на пенсию

Если оформить пенсию не сразу после возникновения права на нее, а спустя несколько лет, государство применит премиальные коэффициенты, напомнила NEWS.ru доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Ольга Борисова.

Она уточнила, что при отсрочке выхода на пенсию на 5 лет индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК) увеличится на 36%, а фиксированная выплата — на 45%.

Покупка пенсионных баллов

Если к моменту выхода на пенсию не хватает индивидуальных пенсионных коэффициентов (баллов) или страхового стажа, их можно докупить. Такое право закреплено законодательно и позволяет получить страховую пенсию даже тем, кто по разным причинам не смог накопить необходимое количество баллов официально.

Докупить можно не более 7,5 лет стажа. Стоимость одного балла ежегодно устанавливается государством. В 2026 году она составляет 65 619 рублей, рассказали эксперты.

Вступление в программу долгосрочных сбережений

Программа долгосрочных сбережений (ПДС) позволяет сформировать надбавку к основной пенсии. За 10 лет государство может софинансировать до 36 тыс. рублей. Размер софинансирования зависит от уровня доходов: при заработке до 80 тыс. рублей государство добавляет 100% от взноса гражданина, при доходе от 80 до 150 тыс. рублей — 50%, а при доходе свыше 150 тыс. рублей — 25%. Кроме того, участник программы может оформить налоговый вычет в размере до 88 тыс. рублей.

«Стоит участвовать в программе долгосрочных сбережений: с программой софинансирования от государства можно сформировать дополнительную часть пенсии», — отметила в беседе с NEWS.ru доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Проверка и восстановление пропавших периодов пенсионного стажа

По словам Борисовой, увеличить пенсию можно за счет включения в стаж так называемых нестраховых периодов, когда человек не работал, но государство засчитывает их при условии наличия официальной работы до или после. К таким периодам относятся: отпуск по уходу за ребенком (до 1,5 лет на каждого, с начислением баллов — от 1,8 до 5,4 за ребенка), служба в армии по призыву (1,8 балла за год) и уход за пожилым родственником старше 80 лет, инвалидом первой группы или ребенком-инвалидом (также 1,8 балла за год).

Проблема в том, что эти периоды часто «пропадают»: Социальный фонд может не располагать полными данными, особенно по советскому времени, а многие граждане просто не знают о своем праве на их учет. В результате стаж и пенсия оказываются ниже реально заработанных.

Чтобы проверить и восстановить стаж, нужно запросить выписку из лицевого счета в СФР (через «Госуслуги» или лично), сравнить ее со своей биографией и при обнаружении пропусков подать заявление о перерасчете с подтверждающими документами (военный билет, свидетельства о рождении детей, справки об уходе).

Направление маткапитала на формирование накопительной пенсии

По словам Борисовой, эти средства будут инвестироваться через негосударственные пенсионные фонды (НПФ), что в итоге увеличит страховую пенсию.

Речь идет об одном из менее известных, но вполне доступных направлений использования материнского капитала. Владелица сертификата может перевести всю сумму или ее часть в негосударственный пенсионный фонд (НПФ) либо оставить в Социальном фонде России (СФР), где средства будут инвестироваться управляющими компаниями. За счет инвестиционного дохода капитал со временем прирастает, что позволяет сформировать дополнительную прибавку к будущей пенсии.

Что еще важно помнить о формировании будущей пенсии

Помимо перечисленных способов, по словам Ивановой-Швец, для достойной пенсии необходимо помнить о двух базовых условиях: официальном трудоустройстве (минимальный требуемый стаж — 15 лет) и высокой официальной заработной плате. Именно она позволяет накопить максимальное количество пенсионных баллов (ИПК).

«Эти два условия уже гарантируют пенсию больше 30 тысяч рублей. Например, заработав за свою трудовую деятельность 200 ИПК при его стоимости в 2026 году 156,75 рубля, начисленная пенсия без фиксированной части составит 31 352 рубля», — резюмировала она.

