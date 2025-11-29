Пенсия за материнство: все о баллах за декрет и возрасте выхода многодетных

Пенсия за материнство: все о баллах за декрет и возрасте выхода многодетных

За каждый отпуск по уходу за ребенком государство начисляет пенсионные баллы, а многодетные матери могут выйти на пенсию значительно раньше общеустановленного срока. Однако эти права часто требуют активных действий — нужно знать, как они формируются, и уметь проверить, все ли учтено в вашем пенсионном деле. NEWS.ru рассказывает, как материнство влияет на размер будущей пенсии и возраст выхода на нее и что нужно сделать уже сегодня, чтобы гарантировать все положенные выплаты.

Как учитывается отпуск по уходу за ребенком в пенсионных баллах

Периоды ухода за детьми до 1,5 года засчитываются в страховой стаж и одновременно «конвертируются» в пенсионные баллы (ИПК). Это так называемые периоды, засчитываемые в страховой стаж (или нестраховые периоды), рассказывает NEWS.ru адвокат адвокатского бюро «БВМП» Ярослав Земсков.

Согласно статье 12 Федерального закона № 400-ФЗ, период ухода за ребенком до достижения им возраста 1,5 года включается в страховой стаж для назначения пенсии при одновременном соблюдении нескольких условий, отмечает эксперт.

Во-первых, это ограничение по возрасту ребенка. Учитывается период только до 1,5 года. Время ухода за ребенком в возрасте от полутора до трех лет не засчитывается в стаж и не дает пенсионных баллов, несмотря на то что работодатель обязан предоставить на этот срок отпуск.

Второе условие — наличие официальной деятельности. Периоду ухода должны предшествовать и/или за ним должны следовать периоды работы или иной деятельности (хотя бы один день), за которые работодатель или сам гражданин уплачивал страховые взносы. Это ключевое требование, которое «закрепляет» нестраховой период в стаже, отмечает Земсков.

Третье условие — лимит общей продолжительности. Максимальная суммарная продолжительность всех периодов ухода, которые можно включить в стаж, составляет шесть лет. Это значит, что полностью учтутся периоды ухода за четырьмя детьми (1,5 года × 4 = 6 лет). Уход за пятым и последующими детьми в стаж включен не будет.

Важно: с 1 января 2026 года в страховом стаже мамы (или папы) будет учитываться период ухода за каждым ребенком без ограничения (соответствующий законопроект уже принят Госдумой). А если в семье родятся двойняшки, тройняшки и т. д., то стаж за отпуск по уходу за ними будет складываться.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Каков порядок начисления пенсионных баллов

Количество пенсионных баллов, начисляемых за каждый полный календарный год ухода, фиксировано и зависит от очередности ребенка:

за первого ребенка — 1,8 балла за год;

за второго ребенка — 3,6 балла за год;

за третьего и четвертого ребенка — по 5,4 балла за год за каждого;

с 2026 года за пятого, шестого и последующих детей — также 5,4 балла за год за каждого.

Если отпуск по уходу длился менее полного года, баллы рассчитываются пропорционально его продолжительности.

Приведем конкретный пример того, как формируется пенсия женщины, воспитавшей троих детей. Предположим, она находилась в отпуске по уходу за каждым из детей до достижения ими полутора лет.

«Тогда ей начислят за первого (1,8 балла × 1,5 года) — 2,7 балла, за второго (3,6 балла × 1,5 года) — 5,4 балла, за третьего (5,4 балла × 1,5 года) — 8,1 балла. Итого суммарно за троих детей — 16,2 балла. Они суммируются с баллами, заработанными в периоды трудовой деятельности», — объясняет Земсков.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Кто из матерей может досрочно выйти на пенсию

«Для многодетных матерей предусмотрено право на досрочное назначение страховой пенсии по старости. Это право напрямую зависит от количества детей, а иногда и от условий труда», — рассказывает собеседник NEWS.ru.

Необходимо, чтобы все дети были воспитаны до достижения ими восьмилетнего возраста. При этом в расчет принимаются все дети, рожденные или усыновленные матерью, включая тех, кто, к сожалению, погиб или умер до исполнения восьми лет, но был воспитан ею до этого момента. Обязательное требование — наличие у матери сформированного индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) величиной не менее 30 баллов. Для матерей, воспитавших пятерых и более детей и проживавших в регионах Крайнего Севера, дополнительно требуется наличие установленного стажа работы в этих особых климатических условиях.

С точки зрения закона (ст. 32 Федерального закона № 400-ФЗ) страховая пенсия по старости назначается ранее достижения возраста 60 лет:

женщинам, родившим пять и более детей и воспитавшим их до достижения ими возраста восьми лет, достигшим возраста 50 лет, если они имеют страховой стаж не менее 15 лет;

женщинам, родившим четырех детей и воспитавшим их до достижения ими возраста восьми лет, достигшим возраста 56 лет, если они имеют страховой стаж не менее 15 лет;

женщинам, родившим трех детей и воспитавшим их до достижения ими возраста восьми лет, достигшим возраста 57 лет, если они имеют страховой стаж не менее 15 лет;

женщинам, родившим двух и более детей, достигшим возраста 50 лет, если они имеют страховой стаж не менее 20 лет и проработали не менее 12 календарных лет в районах Крайнего Севера либо не менее 17 календарных лет в приравненных к ним местностях.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как проверить, все ли периоды по уходу за детьми учтены в расчете ИПК

Во-первых, следует запросить выписку из индивидуального лицевого счета (ИЛС) в Социальном фонде РФ (СФР), говорит Земсков. Это основной документ, где отражены все учтенные сведения. Самый быстрый и удобный способ — получить выписку через личный кабинет на сайте СФР. «В личном кабинете в разделе „О сформированных пенсионных правах“ будет подробная информация о всех периодах работы и нестраховых периодах, а также начисленных баллах», — продолжает адвокат.

Также можно воспользоваться порталом «Госуслуги» (раздел «Справки и выписки») либо обратиться за выпиской лично в любую клиентскую службу СФР или в МФЦ.

В самой выписке обратите внимание на два момента. В разделе «Периоды работы» найдите строчки с указанием «Уход за ребенком», где будут написаны ФИО и дата рождения вашего ребенка. Убедитесь, что все ваши отпуска по уходу за детьми до 1,5 года там отражены. В разделе «Пенсионные баллы (ИПК)» проверьте, что за каждый период ухода вам начислили баллы, и помните нормы (1,8 / 3,6 / 5,4 за полный год).

«Если периоды не учтены или учтены неверно, необходимо обратиться с заявлением в СФР о включении в индивидуальный лицевой счет недостающих сведений», — советует Земсков.

Подтверждающими документами в этом случае могут служить:

свидетельства о рождении детей (в них есть запись о матери);

документы, подтверждающие, что ребенок достиг возраста 1,5 года (например, паспорт ребенка, справка из образовательного учреждения);

если свидетельства о рождении не содержат штампа о гражданстве или выданы до 2007 года, может потребоваться вкладыш или свидетельство о гражданстве ребенка;

в спорных случаях — справка с места работы о предоставлении отпуска по уходу за ребенком.

«Если вы находились в отпуске по уходу, но не оформляли его официально (работали неофициально или были безработными), доказать этот период для пенсии будет практически невозможно. Всегда оформляйте отношения с работодателем правильно», — советует в беседе с NEWS.ru член Ассоциации юристов России, сооснователь и руководитель юридического отдела ООО «Кешоков, Битуева и партнеры» Марьяна Битуева.

Эксперты также рекомендуют проверять правильность отнесения детей по очередности. «Крайне важно, чтобы дети были учтены в правильной последовательности: первый, второй, третий и т. д. От этого напрямую зависит количество начисляемых баллов. Если, например, за второго ребенка начислено 1,8 балла вместо 3,6 — это ошибка. Проверяйте это по выписке из ИЛС», — предупреждает Земсков. По его словам, очередность определяется по дате рождения, а не по тому, за кем из детей осуществлялся уход.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

О чем еще важно знать матерям

Если на иждивении пенсионера (в нашем случае матери) находятся нетрудоспособные члены семьи (например, дети-инвалиды), размер фиксированной выплаты (гарантированная, установленная законом сумма, которая прибавляется к страховой пенсии. — NEWS.ru) увеличивается на треть за каждого такого иждивенца. Максимальная надбавка предоставляется за троих человек, что в совокупности составляет весомую прибавку к ежемесячному доходу, уточняет эксперт.

Если мать, воспитывающая несовершеннолетних детей, теряет супруга, она имеет право на пенсию по случаю потери кормильца — для себя и детей, даже если сама работает, рассказывает Битуева. Это отдельная выплата, не заменяющая собственную пенсию, добавляет она.

Отдельного внимания заслуживает вопрос учета пенсионных прав женщин, родивших детей в советский период. При конвертации пенсионных прав, сформированных до 2002 года, используется механизм валоризации, говорит Земсков. Это означает, что расчетный пенсионный капитал за стаж, приобретенный до 1991 года, увеличивается на 1% за каждый полный год. Поскольку в этот стаж включаются и периоды ухода за детьми, это служит дополнительной мерой поддержки матерей старшего поколения.

Для женщин, чья трудовая биография связана с работой в регионах Крайнего Севера, законодательство предусматривает право на досрочное назначение пенсии — в 50 лет. Необходимое условие — наличие 15 лет «северного» стажа и 20 лет общего страхового стажа. Хотя время ухода за ребенком напрямую не засчитывается в специальный «северный» стаж, оно включается в общий страховой, тем самым помогая достичь требуемой планки для досрочного выхода на заслуженный отдых, отмечает Земсков.

Читайте также:

Льготы и доплаты беременным, матерям и детям в 2026-м: подробный список

Кому и на сколько поднимут пенсии в 2026-м: составили полный список

Пенсии матерей в РФ взлетят: Минтруд предложил отменить одно ограничение