Раскрыты условия получения пенсии за отпуск по уходу за ребенком Юрист Лактионова: россиянки получат дополнительные баллы к своей пенсии за детей

Период ухода за ребенком до 1,5 лет включается в пенсионный стаж россиянок и дает им право на дополнительные пенсионные баллы, напомнила NEWS.ru в преддверии Дня матери юрист Алина Лактионова. Их количество зависит от того, каким по счету родился ребенок, отметила она.

Хотя отпуск по уходу за ребенком по Трудовому кодексу длится до трех лет, пенсионные баллы начисляются только за первые 1,5 года. Их количество зависит от того, каким по счету родился ребенок. За полный год ухода за первым ребенком назначается 1,8 пенсионного балла, при уходе за вторым ребенком — 3,6 балла за год, а за третьим и четвертым — по 5,4 балла в год за каждого, — сказала Лактионова.

При этом юрист обратила внимание на действующие в настоящее время ключевые ограничения, установленные законом «О страховых пенсиях». В стаж засчитывается не более 1,5 лет ухода за каждым ребенком. Кроме того, существует общий лимит для матери — не более шести лет таких периодов суммарно за всю жизнь, отметила Лактионова.

Таким образом, максимальное количество баллов, которые можно получить, составляет: 2,7 балла за одного ребенка, 8,1 балла — за двоих, 16,2 балла — за троих детей.

При этом ранее сообщалось, что с 1 января 2026 года в страховом стаже мамы (или папы) будет учитываться период ухода за каждым ребенком без ограничения (соответствующий законопроект уже принят Госдумой в первом и третьем чтениях). А если в семье родятся двойняшки, тройняшки и т. д., то стаж за отпуск по уходу за ними будет складываться.