Забудьте про жареную картошку! Леплю из пюре котлетки с яичной начинкой. Простой ужин, который все обожают

Когда нужно быстро, сытно и бюджетно накормить домочадцев, этот рецепт — беспроигрышный вариант. Все любят картошку и яйца, а в таком исполнении — тем более. Блюдо получается самодостаточным, но отлично сочетается со сметаной, солеными огурцами или свежим салатом.

Картофель (1 кг) очищаю, отвариваю в подсоленной воде до мягкости. Воду полностью сливаю, картофель разминаю в чистое пюре без добавок. Даю пюре полностью остыть. В остывшее пюре добавляю 1 сырое яйцо, 3 ст. л. муки, соль и перец по вкусу. Тщательно вымешиваю до получения однородного, пластичного теста. Для начинки 4 вареных яйца мелко рублю ножом. Пучок зеленого лука мелко шинкую. Смешиваю яйца и лук с 30 г размягченного сливочного масла. Картофельное тесто делю на 8–10 равных частей. Из каждой части формирую шарик, затем расплющиваю его в ладонях в круглую лепешку толщиной около 1 см. В центр кладу 1 ст. л. начинки. Края лепешки поднимаю и защипываю над начинкой, как у пирожка, формируя овальную или круглую котлетку. Хорошо прижимаю шов. На сковороде разогреваю растительное масло. Обжариваю зразы на среднем огне по 4-5 минут с каждой стороны до красивой золотисто-коричневой корочки. Выкладываю на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир. Подаю горячими со сметаной.

