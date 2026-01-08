Курица, сметана, сыр и помидор! Готовлю по-фински — мясо под хрустящей корочкой и нежным соусом. Просто и гениально

Весь фокус этого блюда — в толстом слое сметаны, смешанной с травами. При запекании она выполняет двойную роль: нижний слой превращается в нежный соус, пропитывающий мясо и не дающий ему высохнуть, а верхний, под сыром, — в румяную аппетитную корочку. Это гениальная защита от главного врага куриной грудки — сухости.

Куриные грудки (2 шт.) разрезаю вдоль пополам, чтобы получилось 4 тонких пласта. Каждый пласт кладу между двумя слоями пищевой пленки и слегка отбиваю кухонным молотком до равномерной толщины (~1,5 см). Отбивные солю и перчу с двух сторон. В миске смешиваю сметану (200 г) с 1-2 ч. л. прованских трав. Форму для запекания смазываю маслом. Выкладываю куриные отбивные в один слой. Каждую отбивную густо смазываю сметанной смесью. Помидор (крупный) нарезаю тонкими кружочками и выкладываю поверх сметаны. Твердый сыр (150 г) натираю на крупной терке и обильно посыпаю им все блюдо, полностью закрывая помидоры. Разогреваю духовку до 200 °C. Ставлю форму на средний уровень и запекаю 25–30 минут, пока сыр не расплавится и не зарумянится в золотистую корочку, а курица внутри не прожарится. Подаю горячей, поливая соком и соусом, который образовался в форме. Идеальный гарнир — рис, картофельное пюре или свежий овощной салат.

