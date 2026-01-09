Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
09 января 2026 в 13:20

Депутаты Верховной рады оказались на грани «холодной смерти»

Нардеп Железняк сообщил об отсутствии воды и тепла в Верховной раде

Верховная рада
В здании Верховной Рады Украины отключили отопление и водоснабжение, рассказал народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале. Он уточнил, что электричество в парламенте на данный момент продолжает работать, однако не стал раскрывать причины возникших перебоев.

Просто скажу, что в Раде (по крайней мере, в Комитете [по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики]) нет ни отопления, ни воды тоже, — написал парламентарий.

Ранее киевская городская администрация сообщила, что левобережные районы столицы Украины частично лишились электроснабжения. В связи с этим движение трамваев и троллейбусов заменено автобусами, а поезда на участке Святошинско-Броварской линии метро не ходят из-за отключения электричества.

Кроме того, там рекомендовали жителям столицы подготовиться к возможным отключениям электричества. Горожанам советуют заранее приобрести свечи, проверить работу портативных аккумуляторов и зарядных станций, а также создать запас питьевой воды и продуктов питания.

Также мэр города Славутич Юрий Фомичев сообщил о массовом отключении электричества в населенном пункте. По его словам, причиной блэкаута стала непогода, повредившая линию электропередачи.

