Песков объяснил, на что готова Россия для обеспечения своей безопасности

Песков: Россия будет делать все для обеспечения своей безопасности

Россия будет делать все для обеспечения своей безопасности, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в разговоре с журналистом информационной службы «Вести» Павлом Зарубиным. По его словам, в первую очередь речь идет о вопросах ядерного сдерживания.

Россия всегда будет делать то, что должно для обеспечения собственной безопасности. Тем более в вопросах ядерного сдерживания, — отметил он.

Ранее спецпредставитель президента РФ Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что мир на Украине восторжествует благодаря диалогу. Так он прокомментировал заявление посланника США Стива Уиткоффа о том, что глава российского государства всегда оставался честным в ходе их встреч.

До этого американские разведчики узнали о создании в Китае ядерного оружия нового поколения. Как передали источники, близкие к ситуации, речь идет о создании ракет, способных нести несколько ядерных минибоеголовок, а также о тактическом ядерном оружии малой мощности, которого у Пекина не существовало.