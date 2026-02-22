В России ответили на смелое заявление Уиткоффа о Путине Дмитриев ответил Уиткоффу после слов о Путине, что мир восторжествует

Мир на Украине восторжествует благодаря диалогу, заявил в соцсети X спецпредставитель президента РФ Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Так он прокомментировал заявление посланника США Стива Уиткоффа о том, что глава российского государства всегда оставался честным в ходе их встреч.

Мир восторжествует благодаря диалогу, — отметил он.

Ранее Уиткофф заявил, что за все время личных контактов с Путиным тот ни разу не дал повода усомниться в своей искренности. По признанию американского политика, такие встречи становятся все более актуальными. Также Уиткофф выразил надежду, что продолжающиеся переговоры между Москвой и Вашингтоном позволят успешно завершить урегулирование наиболее острых вопросов.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Кремль проинформирует, когда состоится следующий раунд переговоров по Украине. Он не стал подтверждать появившуюся в Сети информацию о том, что новый переговорный процесс пройдет якобы на следующей неделе в Женеве.